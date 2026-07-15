Sondaj la Beach, Please! Câți tineri sunt vaccinați împotriva HPV și câți sunt dispuși să se vaccineze

Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Caravana cu Medici în rândul a 648 de participanți, tinerii au încredere în medici, sunt influențați pozitiv de familie și sunt receptivi la mesajele de prevenție împotriva HPV. Unul din doi tineri este vaccinat împotriva HPV, iar peste opt din 10 iau în considerare vaccinarea.

Asociația Caravana cu Medici a derulat, în cadrul festivalului Beach, Please!, o campanie de informare și conștientizare privind riscurile infecției cu HPV, precum și beneficiile vaccinării anti-HPV.

Peste 3000 de tineri au fost abordați de voluntarii asociației în cele cinci zile de festival în cadrul campaniei Be Free. Be HPV Free!, demonstrând că marile evenimente dedicate noilor generații pot deveni și platforme eficiente de educație pentru sănătate.

Tinerii văd cu ochi buni vaccinarea anti-HPV

Sondajul a fost realizat în cadrul inițiativei Romania HPV Free și a vizat nivelul de informare precum și atitudinea tinerilor față de prevenția infecției cu HPV. Rezultatele sunt încurajatoare: unul din doi participanți este deja vaccinat împotriva HPV, iar peste opt din 10 declară că ar lua în considerare vaccinarea, demonstrând că generația tânără este receptivă la mesajele de prevenție atunci când beneficiază de informații corecte și credibile.

După prezența la Beach, Please!, campania Be Free. Be HPV Free! va continua și în cadrul altor festivaluri și evenimente dedicate tinerilor, cu obiectivul de a crește nivelul de informare privind prevenția infecției cu HPV și de a contribui la reducerea poverii cancerelor asociate acestui virus.

Rezultate încurajatoare, dar și lacune importante

Deși rezultatele sunt încurajatoare, sondajul evidențiază și provocările care rămân. Aproape unul din doi participanți nu este încă vaccinat împotriva HPV, unul din patru nu știe că HPV este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală, iar aproape trei din 10 nu cunosc faptul că virusul poate provoca mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancer de col uterin, anal, penian, vulvar, vaginal și orofaringian.

Aceste rezultate arată că există încă oportunități importante de a crește nivelul de prevenție prin educație și acces la informații validate medical. Sondajul a fost completat de 648 de participanți, dintre care peste 90% aveau între 15 și 26 de ani. Vaccinarea anti-HPV este 100% compensată pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 26 de ani, pe baza unei reţete compensate eliberată de medicul de familie sau de medici de orice altă specialitate, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Medicii sunt principala sursă de încredere, iar familia rămâne un aliat esențial în prevenție

Un rezultat deosebit de relevant este că majoritatea tinerilor vaccinați au declarat că decizia vaccinării a fost luată în familie, evidențiind rolul determinant al părinților, în special al mamelor, în protejarea sănătății adolescenților și în prevenirea cancerelor asociate infecției cu HPV.

Întrebați de unde preferă să primească informații despre HPV, 46,9% dintre respondenți au indicat medicul drept cea mai credibilă sursă. Familia și prietenii au fost menționați de 36,6% dintre participanți, iar 35,8% au indicat internetul și rețelele sociale. În schimb, doar 18,2% consideră școala una dintre principalele surse de informare.

Rezultatele confirmă că succesul campaniilor de prevenție depinde de colaborarea dintre profesioniștii din sănătate, familie și canalele de comunicare utilizate de tineri. În același timp, ele demonstrează că părinții – în special mamele – au un rol esențial în deciziile privind sănătatea adolescenților, iar medicii rămân cea mai credibilă voce atunci când vine vorba despre prevenție.

„Rezultatele acestui sondaj ne dau motive clare de optimism. Generația tânără nu respinge prevenția, ci are nevoie de informații corecte, prezentate într-un mod relevant și accesibil. Festivalurile reprezintă o oportunitate extraordinară de a aduce educația pentru sănătate acolo unde sunt tinerii și de a transforma conversațiile despre HPV într-un subiect firesc, lipsit de stigmatizare”, a declarat Tudor Pop, coordonator de politici și campanii de sănătate al Asociației Caravana cu Medici.

România, cea mai ridicată rată de incidență și mortalitate la cancerul de col uterin din UE

În România, cancerul de col uterin continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de incidență și mortalitate din Uniunea Europeană, iar infecția cu HPV este asociată și cu alte tipuri de cancer, atât la femei, cât și la bărbați.

În acest context, inițiative precum Romania HPV Free urmăresc să apropie informația medicală de tineri și să transforme prevenția într-o alegere firească, prin dialog, educație și parteneriate cu profesioniștii din sănătate.