Un prosop peste aparatul de taxat și o notă de plată uriașă. Povestea unui client de taxi care a stârnit furia internauților / FOTO: captură Reddit @zepjet

O postare publicată pe Reddit a readus în atenție una dintre cele mai discutate probleme reclamate de clienții serviciilor de taxi. Situația descrisă a generat zeci de comentarii și experiențe similare.

Situația descrisă de autorul postării este una pe care mulți spun că au întâlnit-o cel puțin o dată.

„Chemi un taxi și, când te urci în el, observi că aparatul este acoperit. La finalul cursei, pentru mai puțin de doi kilometri, șoferul îți cere 45 de lei. Ce faci?”

Mesajul a devenit rapid viral și a atras numeroase comentarii, de la sfaturi practice și experiențe personale până la reacții ironice și explicații din partea unor persoane care susțin că au lucrat în domeniu.

Mulți pasageri spun că au renunțat la taxiurile luate din stradă

Pentru o parte dintre cei care au comentat, astfel de experiențe reprezintă principalul motiv pentru care folosesc aproape exclusiv aplicații de transport.

Un utilizator a explicat că preferă să evite situațiile în care trebuie să negocieze cu șoferul sau să verifice dacă aparatul funcționează corect:

„De aia pot să am 30 de taxiuri lângă mine că tot comand Bolt sau Uber. Să stau să îmi bat capul cu un ghiolban căruia să îi spun să pornească aparatul sau să caut prin magazine să schimb bani, că omul lucrează doar cu cash, dar nu are niciodată rest? Să mă ducă prin cotloane, că, vezi Doamne, a încurcat străzile sau nu a auzit bine când i-am spus adresa? Și lista poate continua”.

Mulți dintre cei care au intervenit în discuție au afirmat că transparența tarifelor și posibilitatea de a vedea costul estimat înainte de cursă reprezintă avantajele principale ale aplicațiilor de transport.

Cum spun unii pasageri că verifică suma corectă

Alți utilizatori au recomandat metode prin care clientul poate estima valoarea unei curse.

„Pui pe Google Maps distanța, o înmulțești cu tariful afișat pe mașină și atât îi lași”.

Deși soluția este prezentată într-o notă amuzantă, mai mulți participanți la discuție au susținut că verificarea traseului și a distanței poate ajuta pasagerii să evite eventualele neînțelegeri.

Bonul fiscal, documentul pe care mulți spun că îl cer imediat

Una dintre cele mai întâlnite recomandări a fost solicitarea bonului fiscal la finalul cursei.

„Îi ceri bonul fiscal. Din punct de vedere legal, nu ești obligat să plătești o sumă care nu poate fi justificată. El nu are nicio dovadă nici pentru preț, nici pentru faptul că te-a transportat până acolo. O spune cineva care a stat mult timp printre taximetriști”.

Mai mulți utilizatori consideră că bonul fiscal reprezintă cea mai importantă dovadă în cazul unei reclamații.

Printre comentarii s-au regăsit și relatări ale unor persoane care au încercat să rezolve problema fără conflicte.

„Am urcat, am văzut cârpa peste aparat și nu am spus nimic. Am scos telefonul, am făcut câteva poze și am pornit filmarea, cu sunet, ca să vadă ce fac. A dat imediat cârpa jos, fără niciun comentariu. Tot drumul a fost liniște, iar la final suma a fost una normală. De data asta a funcționat. Evit să iau taxiuri din stradă, deși uneori chiar nu ai încotro. Prin aplicație nu am avut niciodată probleme, iar prețurile au fost mereu mai mici decât la Uber. În schimb, când iei un taxi din stradă, ai toate șansele să dai peste escroci”.

Experiența a atras numeroase reacții și a fost apreciată de utilizatori care consideră că simpla documentare a situației poate descuraja eventualele abuzuri.

Reacțiile ironice nu au întârziat să apară

Ca în multe dezbateri din mediul online, comentariile serioase au fost însoțite și de glume.

„Îl întreb dacă are rest la o bancnotă de 1.000 de lei. Dacă n-are, asta e. Îi las bancnota întreagă. Nu mă uit eu la bani”.

Un alt utilizator a comentat:

„Poți să faci insolație mergând pe jos, că aparatul ăla din taxi sigur nu o să mai aibă probleme de genul.

Sau, data viitoare, spui politicos: «Mă scuzați, puteți să dați draperia la o parte de pe taxator?»

Sau îl întrebi: «În prețul cursei este inclusă și maimuța?»”

Explicația oferită de unii șoferi pentru aparatul acoperit

În mijlocul criticilor au apărut și persoane care au încercat să explice de ce unele aparate de taxat sunt acoperite cu prosoape sau bucăți de material textil.

„Toate aparatele fiscale din taxi au probleme cu supraîncălzirea și există riscul să li se defecteze memoria fiscală. De aceea unii șoferi pun un prosop peste ele. Dacă l-a pus și din alt motiv, atunci este un bou”.

Explicația nu i-a convins însă pe toți participanții la discuție. Mulți au subliniat că, indiferent de motiv, clientul trebuie să poată vedea permanent suma afișată și evoluția tarifului pe durata cursei.

Ce drepturi au pasagerii

Potrivit reglementărilor privind transportul în regim de taxi, aparatul de taxat trebuie să fie funcțional și vizibil pe întreaga durată a cursei, iar la final șoferul trebuie să emită bon fiscal.

În situația în care un client consideră că i-a fost solicitată o sumă nejustificată, acesta poate cere bonul fiscal și poate depune o sesizare către compania de taxi sau către autoritățile competente.

Discuția apărută în mediul online arată că problema încrederii în serviciile de taxi continuă să fie un subiect sensibil pentru mulți români. Pentru numeroși utilizatori, posibilitatea de a vedea permanent costul cursei și traseul parcurs a devenit unul dintre cele mai importante criterii atunci când aleg între un taxi clasic și o aplicație de transport.