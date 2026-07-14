Paradoxul Legii salarizării scoate lumea în stradă.  Greșeală ”de filozofie bugetară”: eliminarea sporurilor

Bugetul total alocat pentru salarii în sectorul public, așa numita anvelopă salarială, va crește cu 8-12 miliarde de lei de la 1 ianuarie 2027, dacă se adoptă Legea salarizării unitare, a anunțat Ilie Bolojan. Nici premierul, nici ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru nu au explicat de ce, dacă fondul de salarii crește, scad veniturile medicilor, profesorilor sau polițiștilor, după noua formulă de calcul.

Suma suplimentară de aproximativ 12 miliarde de lei va fi utilizată pentru corectarea dezechilibrelor salariale din sistemul public, a spus premierul Ilie Bolojan. Sindicatele susțin însă că legea creează inechiate socială, nu ține cont de specificul muncii, de responsabilitățile și de riscurile implicate de fiecare profesie în parte.

Cum crește Legea salarizării inechitatea socială, în loc să o scadă? Cei care au reailizat proiectul legii au schimbat modul de calcul, fără să înțeleagă că noua filozofie are consecințe negative. În sistemul actual, grila salarială este unitară, iar sporurile fac deosebirea între locurile de muncă. În sporuri se reflectă responsabilitatea mai mare, riscurile, condițiile mai grele de muncă. Noua lege elimină sporurile, fără să pună ceva în loc. De exemplu, un căpitan de vas de la Agenția de Salvare pe mare, care intervine în furtună, în condiții de risc deosebite, cum ar fi un incendiu pe o navă aflată în pericol, are același salariu ca un căpitan al unui vaporaș de pe Herăstrău, explică Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa.

Guvernul nu a răspuns criticilor, iar sindicatele se așteaptă ca proiectul să ajungă în Parlament fără să se țină cont de solicitările de modificare. Sindicatele și Opoziția au fost informate că se așteaptă un răspuns de la Bruxelles, înainte de trimiterea proiectului de lege în Parlament, dar Comisia Europeană analizează doar dacă se încadrează în țintele de deficit, nu și cum se repartizează fondul de salarii între categoriile de bugetari. Confederațiile sindicale pregătesc manifestații de protest, mitinguri și greve. În Sănătate a fost declanșat conflict de muncă și este programată o grevă generală la finalul lunii iulie.

Cum se explică paradoxul nemulțumirilor, în ciuda creșteriii bugetului alocat salariilor? Peste 60% dintre angajații din sectorul public au constatat că noile formule de calcul le-ar aduce o diminuare considerabilă a veniturilor. Medici, asistente, polițiști și profesori vor avea veniturile diminuate de Legea salarizării unitare.

”Salariile cresc pentru șefi, pentru cei din vârful ierarhiei, pentru unele categorii de privilegiați, spune Bogdan Hossu. Legea actuală prevede indexarea salariilor, dar noua lege îngheață baza de calcul. Inflația reduce puterea de cumpărare, iar dacă pentru decidenți, care au salarii mari, nu se va simți, pentru majoritatea salariaților înseamnă sărăcire”.