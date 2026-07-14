De ce a decis părintele Vasile Ioana să se retragă o perioadă. „Vă las cu bine!”

Vasile Ioana

Părintele Vasile Ioana se retrage o perioadă.

Poate părea o veste proastă pentru cei care îi urmăresc zilnic postările, însă, de această dată, absența părintelui Vasile Ioana din social media are un scop cât se poate de frumos. Timp de șase luni, preotul va lua o pauză de la rețelele de socializare pentru a se dedica scrierii unei noi cărți, iar anunțul său a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de încurajare din partea oamenilor, care i-au urat succes și i-au mărturisit că îi așteaptă cu nerăbdare noul proiect.

Este vorba despre un nou volum pe care îl va publica la Editura Bookzone. Pentru cei care i-au citit deja cărțile – „Cartea familiei”, „Dialogul speranței”, realizată împreună cu Dan Negru, și „Femeia între cer și pământ”, în dialog cu Liana Stanciu –, așteptarea pare să merite pe deplin.

În mesajul publicat pe Facebook, părintele Vasile Ioana a explicat că își dorește să petreacă mai mult timp în rugăciune și studiu pentru a le putea oferi cititorilor un ghid practic despre schimbarea vieții omului prin apropierea de Dumnezeu și cultivarea valorilor autentice.

Anunțul său a fost primit cu multă căldură de cei care îi urmăresc activitatea. Numeroși oameni i-au transmis mesaje de susținere, i-au urat inspirație și putere de muncă și i-au spus că vor aștepta cu drag noua carte.

Mai mult decât atât, unii dintre cei care au comentat au mărturisit că mesajul părintelui i-a pus pe gânduri și în privința propriei relații cu tehnologia. Exemplul său i-a făcut să ia în calcul o pauză de la rețelele de socializare, fie și pentru câteva zile. Un soi de detox de social media. O ocazie de a petrece mai mult timp cu familia, cu o carte în mână, în rugăciune sau pur și simplu în liniște. O întâlnire cu Dumnezeu, dar și cu noi înșine.

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În mesajul său, părintele Vasile Ioana îi îndeamnă pe oameni să folosească rețelele de socializare „cu multă ponderație” și să se conecteze mai mult cu ceea ce contează cu adevărat: rugăciunea, iubirea față de cei apropiați, citirea Sfintei Scripturi și participarea la viața Bisericii.

Chiar dacă va lipsi o perioadă din mediul online, pagina sa de Facebook va rămâne activă. Materialele vor fi publicate de ucenicii săi, alături de părintele Nicolae Dima.

Vestea bună pentru cei care îi caută sfatul este că Părintele Vasile Ioana nu dispare din viața oamenilor, ci doar din social media. El își va continua slujirea la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București, acolo unde mulți credincioși îi trec pragul pentru spovedanie, pentru un cuvânt de încurajare sau pur și simplu pentru a-și găsi liniștea sufletească. De multe ori, rămâne în biserică până târziu în noapte pentru a fi alături de oamenii care au nevoie de el.

Poate că acesta este și mesajul pe care îl lasă prin decizia sa: Într-o lume în care suntem conectați aproape permanent la telefoane și notificări, o pauză nu este un pas înapoi. Uneori, este chiar drumul spre ceea ce contează cu adevărat.

Și nu uitați, uneori, ca să vedeți lucrurile mai clar și mai bine, chiar este nevoie de o pauză de la rețelele sociale.

„Dragii mei!

În următoarele șase luni, voi sta departe de social-media pentru a putea realiza un proiect de suflet pentru mine și, sper, și pentru voi - o carte nouă, o carte care să fie un ghid practic pentru schimbarea vieții omului, carte la care voi lucra împreună cu Editura Bookzone.



Observ cu tristețe faptul că omul modern se complace într-un confort care îl înstrăinează tot mai mult de Dumnezeu și care îl ține tot mai legat de valori materiale, ducându-l spre egoism și însingurare.



În fața acestei realități nu vreau să stau deoparte. Vreau să vin în fața voastră, a publicului preocupat de valori spirituale, cu perspectiva frumoasei noastre ortodoxii care pune în prim plan schimbarea vieții omului prin cultivarea unei relații vii cu Dumnezeu și apoi prin eliberarea de patimi și păcate, printr-un efort deloc ușor.



Pentru a lucra cu spor la această carte, voi sta un timp departe de social-media. O fac pentru a sta mai mult în rugăciune și în studiu, pentru a veni la primăvară către voi cu hrană de bună calitate.



În acest timp, pagina va rămâne activă pentru voi. Ucenicii mei vor posta aici materiale frumoase cu bunul meu coleg și frate în Hristos, Părintele Nicolae Dima, care în ultima vreme, inspirat de Dumnezeu, aduce în fața publicului setos de cuvânt viu, frumusețile trăirii credinței noastre bazate pe cunoașterea Sfintei Scripturi și pe experiența Sfinților Părinți.



Vă îndemn în final și pe voi, oameni buni, să folosiți cu multă ponderație social-media și să vă conectați cât mai mult cu ceea ce contează cu adevărat - programul zilnic de rugăciune, dragostea plină de disponibilitate pentru ceilalți membri ai familiei, cititul zilnic din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, disponibilitatea la efort pentru binele aproapelui și mai ales trăirea în ambientul sănătos pe care Sfânta noastră Biserică Ortodoxă îl propune omului modern: participarea la Dumnezeiasca Liturghie, la Sfintele Masluri, deasă spovedire și implicit împărtășire sub ascultarea duhovnicului. Vă las cu bine! Cu smerenie și dragoste”, a transmis părintele Vasile Ioana.