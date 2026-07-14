Aderarea la zona euro, miza care poate schimba viitorul românilor. Viceguvernatorul BNR: Poate fi proiectul strategic al României

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, a explicat ce ar însemna pentru România aderarea la zona euro. Sursa foto: Pexels

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, a explicat ce ar însemna pentru România aderarea la zona euro.

Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, a venit cu detalii despre lansarea volumului "Sustenabilitatea financiară în arhitectura convergenței", care arată indicatorii relevanţi pentru situaţia economică a României, într-un interviu acordat revistei „Ambasador pentru România”.

Totodată, el a vorbit despre provocările economiei românești, importanța educației financiare, calitatea politicilor publice și necesitatea unei reforme care să asigure dezvoltarea sustenabilă a țării. În acest context, oficialul BNR a susținut că zona euro ar trebui să devină proiectul strategic al României.

Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro poate fi proiectul strategic al României pentru următorul deceniu

"Consider că aderarea la zona euro poate fi proiectul strategic al României pentru următorul deceniu. Pentru România, aderarea la zona euro ar însemna o economie mai puternică, dar și un nivel de trai mai bun pentru populație. Creșterea economică s-ar baza pe o piață mai eficientă și extinsă, dobânzi mai reduse și stabile, dar și rezerve financiare mai solide. Aderarea la zona euro ar reprezenta și un adevărat reviriment instituțional, dat de apartenența asumată la nucleul economic al Europei.

Parteneriatele regionale, europene și internaționale rămân pilonii centrali în dinamica dezvoltării. Explorarea de noi oportunități în noul context comercial global, alături de colaborări strategice în domenii precum energia nucleară, industria de apărare sau tehnologiile emergente, vor aduce beneficii României. Acestea pot fi substanțiale prin valorificarea avantajelor geopolitice și economice ale celor mai robuste formate de integrare, cu accent pe OCDE, Zona Euro și consolidarea poziției în UE și în NATO.

Viceguvernator BNR: Trebuie să învățăm din mers cum să navigăm în aceste vremuri dificile

România trebuie să treacă de la o perioadă de adaptare la una de viziune și construcție. Evenimente majore, cu impact global, precum pandemia și războiul ilegitim împotriva Ucrainei, vor dăinui în paginile de istorie. Pandemia ne-a arătat solidaritatea umană, iar conflictul ne testează hotărârea, anduranța și unitatea.

Iar acum trebuie să învățăm din mers cum să navigăm în aceste vremuri dificile, prin eforturi susținute de a menține România pe făgașul euroatlantic. Cu pragmatism echilibrat, diplomația comercială este un factor esențial de influență și creștere, care trebuie să imprime reflexe economice politicii noastre externe. Puterea noastră rezidă în capacitatea de a activa atuurile pe care le putem valorifica, prin leadership asumat.

În acest cadru, dorim să ne asigurăm că Banca Națională a României va continua să reprezinte un pilon de stabilitate și credibilitate pentru sistemul monetar și economia României, în linie cu atribuțiile legale și cu obiectivul privind stabilitatea prețurilor", a spus Cosmin Marinescu.