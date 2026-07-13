Verdictul după consultările de la Cotroceni, răsturnat. Cum s-a schimbat direcția

Nicușor Dan

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie, a spus că negocierile politice desfășurate luni la Palatul Cotroceni reprezintă un pas către depășirea crizei politice, chiar dacă partidele nu au ajuns încă la un acord privind viitoarea formulă de guvernare.

Liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan, luni dimineața, la ora 9:00, la Palatul Cotroceni.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou Executiv.

După ce Eugen Tomac, desemnat inițial candidat la funcția de prim-ministru, și-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcție liberalul Adrian Veștea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcție.

Acum, după consultările de la Palatul Cotroceni, Remus Pricopie a zis că este destul de optimist. De asemenea, a declarat că i se par alarmiste titlurile de presă care spun că negocierile s-au soldat cu un eșec.

„De la lunga listă de „linii roșii” la un guvern de armistițiu. Au trecut aproape două săptămâni de când am propus, ca soluție pentru ieșirea din criza politică, un guvern de armistițiu: https://www.facebook.com/share/p/1K4iYQBVGH/



De atunci și până astăzi, aproape toți liderii politici au vorbit public, într-o formă sau alta, despre acest model. Astăzi, la Cotroceni, subiectul a fost pe masa negocierilor. Nu s-a ajuns încă la o formulă comună. Dar:



1. este bine că Președintele Nicușor Dan a pus la aceeași masă partidele pro-occidentale, iar acestea au acceptat să discute;



2. au început să folosească un vocabular comun: ieșirea din criză, soluții, guvern de armistițiu, premier independent, fără o asociere politică prezentă sau trecută;



3. din declarațiile publice rezultă că România are nevoie de o soluție acum, nu în toamnă, iar această soluție trebuie găsită în actualul Parlament, prin dialog și negociere. Deși unii lideri politici continuă să vorbească despre alegeri anticipate, după discuțiile de astăzi este tot mai clar că anticipatele nu reprezintă soluția pentru România.



Așadar, deși unele titluri de presă anunță „eșecul de la Cotroceni”, eu văd o schimbare de paradigmă foarte importantă. De la lunga listă de „linii roșii”, veto-uri și condiții imposibil de conciliat, s-a ajuns la aceeași masă, la un vocabular comun și la căutarea unei soluții.



Nu avem încă un acord. Dar direcția discuției s-a schimbat. Sunt (moderat) optimist. Cred că România poate avea, în următoarele două săptămâni, un guvern cu puteri depline”, este de părere Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în cadrul consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan nu s-a discutat de niciun nume pentru funcția de prim-ministru

Întrebat, la Parlament, dacă s-a discutat numele lui Alexandru Nazare, Grindeanu a răspuns că nu s-a discutat nici despre acest nume, nici despre altul, în afara unuia menționat de social-democrați, în context - Eugen Tomac.

„Nu s-a discutat despre această propunere. (...) Știți dumneavoastră ce face președintele? Nu știu, dar nu s-a discutat azi de niciun nume. Nici de Nazare. (...) Nu s-a discutat despre așa ceva astăzi. Deloc. Nu s-a pronunțat numele acesta. Și ca să fie clar, nici alt nume, nu doar al lui Alexandru Nazare, nici un nume nu s-a pronunțat astăzi. Ba da, îmi cer scuze. Am pronunțat eu de câteva ori, împreună cu, cred că și Varujan, numele Eugen Tomac și vă și spun de ce. Pentru că toți au venit cu acest scenariu de guvern de armistițiu, de pace, de tranziție. Și am întrebat de ce nu a fost bună propunerea inițială atunci a președintelui, din urmă cu două luni, Eugen Tomac? Ãsta era scenariul - un guvern cu durată de viață scurtă, care să ne treacă de această perioadă, dar n-au acceptat alții. Da, un nume s-a pronunțat, a precizat Sorin Grindeanu.

Cu referire la alegerile anticipate, el apreciat că este un scenariu care nu poate fi exclus, dar care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta.

„E un scenariu pe care nu poți să-l excluzi niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci, dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică și economică, în primul rând. Și ăsta e de fapt principalul criteriu după care trebuie să ne uităm. Dar e și acesta un scenariu. N-avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit, nu văd să se schimbe peste noapte și vă spun ceva, ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR și PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorități cu PSD, evident, vom avea și noi același lucru. Adică să nu credeți că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum la legile acestea, PSD-ul să le voteze. De aceea am spus la începutul intervenției mele că ar trebui să realizeze și de la Cotroceni, și de acum că cei care sunt în acest moment în arcul guvernamental ar trebui să realizeze foarte bine unde e PSD-ul - în opoziție astăzi, a susținut Grindeanu.

Întrebat dacă a condiționat la Cotroceni votul în Parlament pentru legile care țin de jaloanele PNRR de o demisie a premierului interimar, liderul PSD a negat, dar a adăugat că acesta ar fi un gest de bună-credință.

„N-am condiționat la Cotroceni acest lucru, dar mi se pare un gest de bună-credință. Atât timp cât jucăm într-un scenariu politic în care avem un președinte PNL demis de Parlament, prim-ministru demis de Parlament și vii și ai un discurs despre țară, despre priorități, despre lucruri care trec dincolo de interesele partidelor, atunci ar fi bine să nu mai faci politică și să faci, într-un gest de bună-credință, un pas înapoi, să lași pe cineva mai puțin politic, vizibil și care să gestioneze această perioadă. Altfel dăm drumul iarăși la o competiție politică legată de diversele legi care sunt partea acestui pachet PNRR. Și asta am vrut să evit, mai ales că în spate este altceva. Este un vot dat de Parlament, prin care îți spune să pleci acasă. În general, când ai situații de acest tip, pleci, a transmis Sorin Grindeanu.