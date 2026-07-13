Nicușor Dan, la Paris pentru reuniunea Coaliției de Voință și festivitățile de Ziua Franței

Președinții român și francez, Nicușor Dan (s) și Emmanuel Macron (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan participă, luni și marți, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței.

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze.

Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron, a informat Administraţia Prezidenţială.

Participarea şefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistenţa Parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, precum şi relaţia privilegiată dintre cele două ţări şi popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarităţii şi al angajamentului comun în sprijinul securităţii europene, conform unui comunicat transmis Agerpres.

Tema paradei militare de pe Champs-Elysees din acest an este „Redeşteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

Ziua Națională a Franței este sărbătorită pe 14 iulie.

Reuniunea Coaliției de Voință

Pe agenda vizitei se află şi participarea preşedintelui Nicuşor Dan la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, format lansat în 2025 şi coordonat de Republica Franceză şi de Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, care reuneşte 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanţii solide de securitate.

Coaliţia urmăreşte să contribuie, după încheierea unui acord între părţile implicate în conflict, la menţinerea păcii şi la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie 2025, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

La începutul acestui an, ţările participante la Coaliţia Voinţei au convenit să livreze Ucrainei o asigurare cu putere juridică potrivit căreia Kievul nu va fi lăsat să se descurce singur în cazul unui nou atac al forţelor ruse.

De asemenea, Coaliţia Voinţei a stabilit cadrul pentru o forţă multinaţională menită să servească drept mijloc de descurajare contra potenţialilor inamici şi de sprijin pentru forţele armate ucrainene pe timp de pace, de exemplu prin antrenarea soldaţilor tineri sau securizarea unor zone ale spaţiului aerian şi maritim.

Prioritățile prezentate de Nicușor Dan la Paris

În intervenţia sa, preşedintele Nicuşor Dan va evidenţia legătura directă dintre securitatea Ucrainei şi securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO şi al Uniunii Europene, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esenţial pentru stabilitatea şi securitatea întregii regiuni.

Totodată, preşedintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziţie de forţă, astfel încât pacea obţinută să fie una durabilă şi justă.

În acest context, Coaliţia de Voinţă este chemată să joace un rol esenţial în implementarea unor garanţii de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic şi a întregului spaţiu euroatlantic, mai arată sursa citată, potrivit Agerpres.