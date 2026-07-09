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DCNews Politica PSD invită parlamentarii să conlucreze pentru „construirea unei majorități pentru cetățeni, nu pentru politicieni!”

PSD invită parlamentarii să conlucreze pentru „construirea unei majorități pentru cetățeni, nu pentru politicieni!”

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 09 Iul 2026
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imagine cu sigla psd
Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD face apel către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale. 

„Datele statistice oficiale prezintă o realitate economică deosebit de gravă! Economia națională este oficial în recesiune, avem cea mai ridicată inflație din Europa, sunt deja 10 luni de prăbușire a consumului, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Acestea au fost motivele pentru care PSD a acționat pentru schimbarea direcției de guvernare! 

În astfel de condiții, menținerea unui guvern demis, cu atribuții limitate și incapabil să oprească declinul economic, afectează grav nivelul de trai al alegătorilor tuturor partidelor parlamentare.

Avem cu toții datoria să denunțăm orgoliile politice și să ne gândim în primul rând la cei care ne-au dat votul de încredere. Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. O majoritate realizată în jurul unor soluții economice care să răspundă problemelor acute ale oamenilor și care să fie integrate în programul unui guvern cu puteri depline. Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate Președintelui României, pentru desemnarea unui premier care să-și asume soluțiile de redresare economică.

Refuzul dialogului politic și invocarea unor condiții disproporționate, care adâncesc criza sau care zădărnicesc deliberat orice soluție politică de compromis, afectează în mod direct interesele celor care ne-au votat, indiferent de opțiunile lor politice”, a transmis PSD.

VEZI ȘI: PIB-ul României, în scădere: Datele oficiale pentru primul trimestru din 2026
 

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