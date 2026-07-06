Ilie Bolojan, premier până în 2028? Un europarlamentar PNL arată cum e posibil: „Asta da moțiune de cenzură! I-ați prelungit contractul de chirie”

Europarlamentarul PNL Daniel Buda le-a transmis foștilor colegi de coaliție de la PSD un mesaj acid. Foto: Agerpres

Un lider PNL a explicat modul în care Ilie Bolojan poate rămâne premier până în 2028.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda le-a transmis foștilor colegi de coaliție de la PSD că Ilie Bolojan poate rămâne premier până în anul 2028. Potrivit acestuia, interimatul lui Bolojan se prelungeşte până când este votat un guvern cu puteri depline.

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"Pentru Sorin Grindeanu și cei din jurul lui: luați o lecție de drept constituțional de la domnul Augustin Zegrean! Cu lămâie… “Ilie Bolojan poate să rămână la Palatul Victoria până în 2028. Augustin Zegrean: 'Poate sta și 100 de ani la guvern'.

Daniel Buda: Asta da moțiune de cenzură! Apeși pe buton ca să scoți omul din Palatul Victoria și descoperi că i-ai prelungit contractul de chirie

PSD a vrut să-l dea jos pe Bolojan. L-a dat jos. Atât de bine l-a dat jos încât Bolojan poate rămâne premier până în 2028. Asta da moțiune de cenzură: apeși pe buton ca să scoți omul din Palatul Victoria și descoperi că i-ai prelungit contractul de chirie. În politica românească, PSD nu face opoziție, face renovări pentru adversari.

Și mai bun este temeiul constituțional: Guvernul al cărui mandat a încetat face „numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice” până depune jurământul noul guvern.

"Coșmarul PSD"

Adică exact coșmarul PSD: un guvern care nu promite pomeni electorale, nu împarte ministere ca la nuntă, nu inventează agenții pentru verișori, ci administrează. Rece. Sec. Contabil. Fără artificii.

PSD a blocat un guvern reformator PNL-USR-UDMR pentru că nu suporta ideea că România ar putea fi condusă câteva luni fără ei în mijlocul mesei, cu furculița în mână. Au vrut să fie indispensabili.

Au reușit să arate că pot fi ocoliți constituțional. Au vrut să demonstreze că fără PSD nu există guvernare. Au demonstrat că fără PSD există măcar liniște. Ceea ce, în România, deja pare program de reformă.

"Guvernul actual nu are niciun interes să vrea să plece"

„Guvernul actual nu are niciun interes să vrea să plece”, spune Zegrean. Normal. De ce ar pleca? Ca să vină cine? PSD cu AUR? PSD cu un premier de vitrină și o listă de miniștri scoasă din sertarul cu obligații? PSD cu același discurs: „responsabilitate”, adică funcții; „stabilitate”, adică imunitate; „dialog”, adică negocieri până rămâne totul cum era. Bolojan stă pentru că ceilalți nu pot construi nimic fără să ceară mai întâi acces la frigider.

PSD și AUR l-au demis pe Bolojan, apoi s-au uitat la Constituție și au descoperit că demiterea nu e teleportare. Nu dispare omul ca într-un truc ieftin de bâlci. Guvernul rămâne până vine alt guvern. Iar alt guvern trebuie votat. Iar pentru vot trebuie majoritate. Iar pentru majoritate trebuie să nu fii PSD care blochează, se răzgândește, negociază, amenință, cere, refuză, apoi apare la televizor spunând că țara are nevoie de stabilitate.

Bolojan poate rămâne interimar nu pentru că a păcălit sistemul, ci pentru că PSD a păcălit politica până s-a împiedicat de lege. Și legea, uneori, are un umor foarte sec. Ai dat jos guvernul? Felicitări. Acum găsește altul. Nu poți? Atunci stă cel demis. Democrația are și ea momentele ei de stand-up.

PSD a vrut să-i închidă ușa lui Bolojan. Constituția le-a spus: ușa e acolo, dar cheia e la majoritate. Iar majoritatea nu se face din moft, din orgoliu și din frica de reforme. Se face din voturi, responsabilitate și asumare. Exact cele trei lucruri pe care PSD le invocă în discursuri și le evită în practică.

Așa că da, Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până în 2028. Poate nu se va întâmpla. Politic, se mai pot schimba lucruri. Dar faptul că există această posibilitate este deja o ironie perfectă: PSD a aruncat cu moțiunea ca să oprească reforma și s-a trezit că a produs cel mai lung interimat din istoria fricii de reformă. Au vrut să-l scoată pe Bolojan din Guvern. Au reușit doar să-i schimbe plăcuța de pe ușă: „Premier demis. Administrator în funcție. Revenim când PSD învață aritmetică parlamentară”. ", a scris Daniel Buda pe pagina sa de Facebook.

Reamintim în acest context că în această seară fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a declarat că există posibilitatea ca președintele României, în contextul în care Ilie Bolojan a depășit interimatul de 45 de zile, să numească prin decret un alt membru al guvernului care să fie premier interimar. De cealaltă parte, fostul judecător Tudorel Toader a declarat că președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat din funcție pentru neîndeplinirea unei obligații constituționale. Potrivit acestuia, președintele României nu-și îndeplinește rolul de mediator în actuala criză guvernamentală.















