Siegfried Mureșan, reacție după ce PSD a anunțat că sesizează Comisia LIBE în legătură cu atacurile PNL asupra sistemului judiciar

Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier / FOTO: Agerpres

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat joi seara la sesizarea Comisiei LIBE de către Partdiul Social Democrat.

Delegația Partidului Social Democrat din Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea față de atacurile PNL îndreptate împotriva sistemului judiciar din România și consideră că declarațiile recente ale liberalilor ridică semne de întrebare din perspectiva respectării independenței justiției, a separației puterilor în stat și a statului de drept, valori fundamentale ale Uniunii Europene.

Astfel, reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a sesizat președintele și coordonatorii Comisiei LIBE, solicitând ca această situație să fie analizată în cadrul dialogului european privind statul de drept, inclusiv printr-o dezbatere în Comisia LIBE și, dacă va fi considerat oportun, în cadrul Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group (DRFMG).

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Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR, readuce în atenția publică problemele din justiție din urmă cu mai bine de opt ani, când Guvernul PSD de la acea vreme voia să dea OUG 13 și a provocat unele dintre cele mei numeroase proteste post-decembriste din Capitală.

„PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere.

Despre PSD trebuie să spunem că, în timpul lui Liviu Dragnea, prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept.

Așa au făcut atunci, așa fac și acum.

Sunt convins că toți actorii, care atunci l-au apărat pe Liviu Dragnea și abuzurile lui, vor apăra și în această perioadă orice abuz.

Au încercat ani de zile să ne explice că s-au schimbat. Vom vedea în următoarele luni că nu s-au schimbat deloc.

Acesta este partidul condus astăzi de premierul OUG 13“, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.