Partidul lui Nigel Farage vrea să taie ajutoarele sociale pentru străinii din Marea Britanie. Sunt vizați și românii

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, vorbește în timpul unei conferințe de presă la Londra, Marea Britanie. Sursa Foto: Agerpres.

Liderul Reform UK, Nigel Farage, susține eliminarea ajutoarelor sociale pentru străinii care locuiesc în Marea Britanie, măsură care i-ar viza inclusiv pe cetățenii români.

Partidul britanic Reform UK, condus de politicianul de extremă-dreapta Nigel Farage, doreşte să excludă străinii, inclusiv toți cetăţenii Uniunii Europene rezidenţi legal în Regatul Unit, de la ajutoare sociale dacă va ajunge la putere, a confirmat luni un purtător de cuvânt al partidului, relatează agenţia EFE.

Printr-un astfel de plan, dezaprobat deja de laburiştii aflaţi la conducerea guvernului şi de conservatorii din opoziţie, partidul Reform UK doreşte să economisească anual 21 de miliarde de lire sterline (24,57 miliarde de euro), la sfârşitul celui de-al cincilea an de aplicare.

Dar, eventuala implementare a propunerii ar implica renegocierea acordului privind Brexitul cu Uniunea Europeană şi i-ar afecta de asemenea pe britanicii stabiliţi în UE, întrucât aceştia ar pierde la rândul lor drepturi echivalente pe bază de reciprocitate.

Conform acordului privind Brexitul, cetăţenii din ţările UE care au statut de rezidenţi permanenţi în Regatul Unit au dreptul la ajutoare sociale în condiţii egale cu cetăţenii britanici.

Imigranţii rezidenţi cu statut legal în Regatul Unit nu vor mai putea obţine ajutoare

"A-i obliga pe lucrătorii britanici să plătească ajutoare pentru străini nu este doar o absurditate economică, ci pur şi simplu imoral", a argumentat purtătorul de cuvânt al Reform UK care a vorbit despre acest plan, Robert Jenrick.

"Oamenii sunt mai mult decât dispuşi să-şi ajute vecinii în vremuri dificile, dar contribuabilul britanic nu îşi poate permite să subvenţioneze întreaga planetă, mai ales pe aceia care nu au contribuit la sistem", a subliniat el.

Conform planului, care însă ar putea fi luat mai serios în discuţie numai dacă partidul Reform UK câştigă alegerile generale, ce vor avea loc abia în anul 2029, imigranţii rezidenţi cu statut legal în Regatul Unit nu vor mai putea obţine ajutoare sociale precum subvenţii pentru locuinţe, ajutoare de şomaj, alocaţii pentru copii destinate familiilor fără resurse sau ajutoare de invaliditate.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri ale Reform UK, aproape toate concentrându-se pe combaterea imigraţiei. Nigel Farage a propus vara trecută un plan de abrogare a unor părţi din legislaţia privind drepturile omului, pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali care continuă să traverseze Canalul Mânecii şi a avertizat că Regatul Unit se apropie de o situaţie de "tulburări sociale majore" din cauza migraţiei scăpate de sub control de actualul guvern laburist şi de precedentul guvern conservator.

Reform UK este în prezent pe locul doi în sondaje, în urma Partidului Laburist, după ce timp de mai mult de un an a ocupat primul loc, pe fondul creşterii îngrijorării faţă de fenomenul migraţiei ilegale. La ultimele alegeri locale şi regionale din luna mai acest partid de extremă-dreapta a obţinut câştiguri spectaculoase, dar acum se confruntă cu provocarea dificilă de a-şi menţine această popularitate încă trei ani, până la următoarele alegeri generale la termen, conform Agerpres.

Dreptul românilor de a lucra în Marea Britanie, suspendat? Semnal de alarmă dacă Reform UK ajunge la putere

Nicu Ion, profesor de matematică stabilit în Newcastle și fost consilier local ales din partea Partidului Laburist în Marea Britanie, trage un semnal de alarmă pentru românii care locuiesc deja acolo sau vor să vină în Marea Britanie.

Conform acestuia, partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, are pe agendă exact această măsură, dacă va ajunge la putere.

"Am văzut români, cetăţeni români, sau poate din Republica Moldova, care au candidat pe listele partidului Reform. Eu nu pot să accept şi nici nu pot să încurajez un asemenea comportament, şi nici nu consider că oamenii aceia, care au candidat pe listele partidului Reform, sunt cetăţeni români de bună credinţă. Şi vă voi spune de ce. Partidul Reform din Marea Britanie, condus de Nigel Farage, în repetate rânduri a jignit comunitatea românească. Foarte multe dintre politicile lor anti-imigraţioniste vizează cetăţenii europeni şi românii în mod deosebit.

Se spune că Reform nu are nimic cu românii, că ei iubesc românii şi că vor să scape de imigraţia ilegală, dar astea sunt poveşti de adormit copiii. Şi au spus foarte clar că în momentul în care vor ajunge la putere, primul lucru pe care îl vor face va fi să suspende Indefinite Leave to Remain, în care este cuprinsă şi schema de presettle şi settle status, care se acordă românilor pentru a putea lucra şi trăi în Marea Britanie cu drepturi depline. Când şi dacă vor ajunge la putere, ăsta va fi primul lucru pe care îl vor face, să suspende dreptul românilor de a locui şi de a munci în Marea Britanie, şi de a studia. Ar urma să fie înlocuit acest sistem cu un sistem de vize", a declarat Nicu Ion.

"Au o problemă cu toţi imigranţii"

"Sunt foarte multe goluri care vor fi lăsate, în special în domeniul sănătăţii, transporturilor, unde sunt mulţi cetăţeni români. Dar gândiţi-vă că ei au fost în stare să iasă din UE, economia lor să piardă zilnic miliarde. Ei s-au sabotat, doar ca să oprească migraţia. Brexit-ul nu a fost niciodată despre autonomie economică. A fost strict despre imigraţie, nu trebuie să ne minţim. Deci sentimentul acesta a dus chiar la autosabotare economică, politică, cum vreţi să o numiţi. Reform câştigă foarte multe şi a câştigat foarte multe locuri în administraţie pe subiectul imigraţiei. Să nu se creadă că englezii au ceva cu imigranţii care trec ilegal cu barca Canalul Mânecii. Nu, au o problemă cu toţi imigranţii. E o chestiune care a ajuns la un nivel foarte mare, iar Guvernele anterioare au eşuat să vină cu măsuri care să convingă electoratul că imigraţia este sub control. Chiar dacă cifrele arată altceva, la nivel de percepţie publică oamenii au impresia că ei sunt asaltaţi şi că însuşi modul lor de vieţuire este pus în pericol", a declarat Nicu Ion la "Români care schimbă comunităţi", emisiune moderată de Bogdan Bolojan, redactor şef Ştiri Diaspora.

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Cum funcționează în prezent statutul de rezident? Propunerea a amplificat scandalul și disputele pe teme rasiale

În prezent, un migrant poate solicita acest statut după cinci ani de rezidență, ceea ce îi conferă dreptul de a trăi, munci și studia permanent pe teritoriul britanic. Politicienii vor însă să dubleze perioada necesară, de la cinci la zece ani, parte a unui plan mai amplu de reducere a imigrației, anunțat în luna mai.

Criticii avertizează că noua strategie ar obliga mulți lucrători străini, stabiliți de zeci de ani în Marea Britanie, să-și piardă stabilitatea locuinței și a familiei. Pachetul legislativ include și o schimbare radicală: renunțarea la dreptul de ședere nelimitată și introducerea unor vize cu valabilitate de cinci ani, chiar și pentru cei care dețin deja statutul permanent.

Disputa politică s-a amplificat. Fostul premier Keir Starmer a catalogat politica Reform UK drept "rasistă și imorală", iar cancelarul Rachel Reeves a confirmat această poziție. Ea a precizat pentru BBC că persoanele aflate ilegal pe teritoriul Marii Britanii ar trebui "trimise acasă", însă a subliniat că este "cu totul altceva" să fie expulzați cei care muncesc și locuiesc legal. "Aceste politici sunt rasiste și le vom denunța", a punctat Reeves.

Reform UK conduce în sondajele de opinie la nivel național

Replica a venit rapid. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a acuzat laburiștii într-un interviu pentru Daily Express că "nu cred în controalele la frontieră". În același timp, Zia Yusuf, responsabil de politici în cadrul partidului, a afirmat la BBC Breakfast că cetățenii au "îngrijorări perfect legitime cu privire la imigrație" și că "sunt suficient de inteligenți pentru a ști, dacă cineva votează pentru o politică pe care Starmer o numește rasistă". El a adăugat că Regatul Unit "nu ar trebui să finanțeze beneficii și asistență socială pentru cetățenii străini".

Oficialii britanici consideră esențial ca migranții să dovedească integrarea lor în societate prin contribuții la asigurările sociale, lipsa accesării de beneficii și implicarea în viața comunității. Laburiștii au precizat însă că există posibilitatea ca unii străini să obțină mai repede rezidența permanentă, dacă demonstrează o contribuție semnificativă sau dispun de competențe valoroase.

Tema centrală a reuniunii laburiste este contracararea ascensiunii Reform UK, care conduce în sondajele de opinie la nivel național. În discursul său, Shabana Mahmood va pleda pentru o "migrație echitabilă" și pentru securitatea frontierelor, elemente esențiale ale unei țări "deschise, generoase și tolerante". Totodată, ea va avertiza că, în lipsa unor măsuri clare, "oamenii muncitori se vor îndepărta de noi și vor căuta alinare în promisiunile false ale partidului lui Nigel Farage".

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