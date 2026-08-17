China a deschis frontul comercial al Arcticii: De la 40 la 18 zile, prima cursă regulată pe ruta nordică

foto ilustrativ: Freepik / Arctica

China a intrat oficial pe gheața Arcticii cu ambiții comerciale, lansând prima cursă regulată spre Europa.

China a deschis o nouă poartă spre Europa, stabilind prima cursă regulată pe ruta maritimă nordică, însă există întrebări despre riscurile ecologice și politice.

Când Marco Rubio a indicat că lumea ar trebui să se orienteze către noi rute maritime, cu scopul de a evita blocajul din Strâmtoarea Ormuz, e puțin probabil să fi avut în vedere ruta maritimă nordică, scrie The Guardian.

Totuși, în ultimele luni, promisiunea rutei, cu o lungime de 5.500 de kilometri, deschisă prin mările înghețate de spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară și la orizont cu un soare care nu apune niciodată sub orizontul arctic, a crescut.

Japonia, Coreea de Sud și India, interesate de ruta ruta maritimă nordică (NSR)

Japonia, Coreea de Sud și India și-au exprimat dorința de a trimite mărfuri pe ruta maritimă nordică (NSR), dar China este cea care a făcut prima cursă programată, potrivit sursei citate. În ultimele zile, Compania de transport maritim Sea Legend a lansat un serviciu regulat.

NSR traversează Cercul Arctic de-a lungul coastei nordice a Rusiei. Poate fi navigată doar în lunile mai calde, dar perioada în care este accesibilă s-a extins pe măsură ce gheața marină din timpul verii s-a diminuat. Pentru unele nave, ruta poate scădea cu mai mult de jumătate timpul necesar transportului dintre China și Europa, dar avantajele aduc și riscuri ecologice și politice majore, ce ar putea depăși beneficiile.

De la 40 la 18 zile

După o singură cursă-pilot în anul 2025, Sea Legend a introdus un serviciu regulat de transport de containere pe această rută. Călătoria directă de la Ningbo-Zhoushan la Felixstowe, în Marea Britanie, este de doar 18 zile, conbform lui Li, față de peste 40 de zile prin Canalul Suez.

Experții afirmă că ruta este ideală pentru mărfurile sensibile la temperatură, inclusiv vehicule electrice, baterii cu litiu și produse solare, aspecte cheie în care China a devenit un exportator global dominant.

Sea Legend, singurul serviciu comercial regulat de transport de mărfuri de pe NSR, va testa dacă scopurile arctice pe care Beijingul le are de mult timp se pot transforma într-o rută comercială regulată viabilă între China și Europa.

„Drum al Mătăsii polar” dezvoltat de China și Rusia

Președintele Chinei Xi Jinping a cerut public pentru prima dată, în 2017, ca China și Rusia să dezvolte rute maritime în Arctica și să construiască un „Drum al Mătăsii polar”. Iniția, Federația Rusă, care controlează o mare parte din ruta maritimă nordică, a privit cu reticență prezența tot mai mare a Chinei în Arctica, dar după invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia a devenit tot mai dependentă de China în nordul îndepărtat, dându-i Chinei o influență mai mare.

Compania nucleară de stat rusă Rosatom dă autorizațiile de navigație și supraveghează transporturile de-a lungul rutei. De asemenea, oferă spărgătoarele de gheață cu propulsie nucleară necesare pentru escortarea majorității navelor.

Sea Legend afirmă că ruta arctică va reduce aproximativ la jumătate emisiile grație timpului mai scurt de navigație dintre China și Europa. Conform experților, însă, riscurile ecologice inerente călătoriei ar putea scoate cu ușurință orice economie de emisii.

Critici pentru operarea unor nave ce folosesc păcură grea interzisă

Unele companii de transport maritim au fost criticate pentru operarea unor nave care utilizează păcură grea (HFO), interzisă în Arctica din 2024.

Li Xiaobin, directorul operațional al Sea Legend, a afirmat, în august 2026, că tensiunile din Orientul Mijlociu a scos la iveală vulnerabilitatea Canalului Suez și a strâmtorii Ormuz în fața tulburărilor regionale. Astfel, s-a sporit necesitatea dezvoltării unor rute comerciale alternative între China și Europa.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut afirmații similare. Moscova ar vrea să redeseneze harta comerțului mondial, dar controlul Rusiei asupra NSR, ce se află în mare parte în zona economică exclusivă a țării, este considerat ca fiind un risc prea mare de mulți operatori.

„Flota fantomă” a Moscovei

Deocamdată, experții spun că o mare parte din traficul de pe rută este reprezentat de „flota fantomă” a Moscovei: petroliere ce operează adesea fără asigurare ori fără o supraveghere de reglementare adecvată și ce fac călătorii ad-hoc, cu scopul de a evita sancțiunile impuse petrolului rusesc.

În pofida eforturilor Federației Ruse de a transforma NSR într-o alternativă viabilă pentru transportul maritim internațional, experții afirmă că, deocamdată, calculele economice nu se justifică.

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