Piața brokerilor de credite a crescut cu peste o treime într-un an. Mai mult de jumătate din creștere vine din PFA-uri

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Numărul intermediarilor de credite din registrele ANPC a crescut de la 1.492 în septembrie 2025 la 2.005 în septembrie 2026 (+34,4%), arată o analiză Bayer Credit pe registrele publice ANPC. Intermediarii înregistrați ca persoane fizice autorizate au trecut de la 340 la 620 (+82,4%), iar firmele de la 1.152 la 1.385 (+20,2%). PFA‑urile reprezintă acum trei din zece intermediari, față de mai puțin de un sfert acum un an.

Nouă din zece intermediari (1.821 din 2.005) lucrează ca reprezentanți desemnați, în numele și sub responsabilitatea unui alt broker. Numărul lor a crescut cu 37,2%, de la 1.327 la 1.821, iar numărul persoanelor din aceste structuri a urcat de la 1.478 la 1.963 (485 de persoane în plus, +32,8%).

Comparate nume cu nume, registrele arată o piață în mișcare. Într-un an au intrat 649 de reprezentanți desemnați noi și au ieșit 155: 804 mișcări, aproape jumătate din câți sunt astăzi în rețele. Nu toți cei care au ieșit au plecat cu adevărat. Cel puțin 19 sunt aceleași persoane, reapărute sub o altă formă: un SRL devenit PFA sau același om care a pornit o firmă nouă, potrivit datelor furnizate de Bayer Credit, în baza unui comunicat public de presă.

Mutările între rețele sunt rare: 95,6% dintre firmele prezente în ambii ani lucrau în 2026 pentru același broker, iar doar 51 și-au schimbat rețeaua. Nici concentrarea nu s-a modificat. Cei 13 brokeri care intermediază credite ipotecare sau imobiliare și au avut în 2025 o cifră de afaceri de peste un milion de euro au 78,3% dintre reprezentanții desemnați, față de 78,1% acum un an. Evoluțiile lor individuale merg de la −12,8% la +70,5%.

„Volumul de creditare crește, dar numărul celor care îl împart crește de aproape patru ori mai repede. În ultimul an, numărul oamenilor din rețelele de brokeraj a crescut cu aproape o treime, iar soldul creditelor din economie, cu 8,4%. Felia medie a fiecăruia se subțiază, iar asta va pune presiune pe venitul și pe productivitatea fiecărui reprezentant desemnat. De acum încolo, în brokeraj nu va mai conta cât de mulți suntem, ci cât de bine lucrează fiecare dintre noi”, a declarat Dragoș Nichifor, fondatorul Bayer Credit.

Pentru redacții: șapte unghiuri, cu cifrele lor

1. Brokerajul trece pe PFA: 340 → 620 de intermediari PFA (+82,4%), față de +20,2% la firme.

2. Nouă din zece intermediari lucrează sub umbrela altui broker: 1.821 din 2.005.

3. O piață care se reînnoiește: 649 de intrări și 155 de ieșiri într-un an. La fiecare ieșire, peste patru intrări.

4. Plecările care nu sunt plecări: o parte dintre cei 155 au reapărut sub altă formă (un SRL devenit PFA sau o firmă nouă a aceluiași om).

5. Fidelitate față de rețea: 95,6% au rămas la același broker; doar 51 de mutări reale într-un an.

6. Rețelele mari nu cresc pe seama celorlalți: cele 13 mari +37,5%, restul pieței +36,1%; ponderea lor, de la 78,1% la 78,3%.

7. Contextul bancar: într-un interval comparabil, băncile aveau în iunie 2026 cu 3.791 de angajați și cu 117 unități teritoriale mai puțin decât în iunie 2025, deși creditul neguvernamental a crescut cu 8,4% (date BNR).

Studiul complet

bayercredit.ro/studii/piata-brokerilor-de-credite-2025-2026

Pagina conține:

• evoluția fiecăruia dintre cei 13 brokeri mari, 2025 față de 2026;

• comparația entitate cu entitate: intrări, ieșiri, mutări între rețele;

• metodologia și limitele analizei;

• cele opt fișiere ANPC folosite (patru registre, în ambii ani), inclusiv versiunile din 2025. Împărțirea firme/PFA rezultă din aceleași fișiere.

Datele pot fi preluate și folosite pentru analize proprii, cu citarea sursei.

Limitele analizei

Analiza descrie structura înregistrată în registre, nu volumul creditelor intermediate, și nu demonstrează o relație de cauzalitate. Registrul nominalizează persoanele responsabile cu activitatea de intermediere, nu doar oamenii care lucrează efectiv dosare de credit. Cifrele sunt valabile la data descărcării registrelor: 28 septembrie 2025 și 16 septembrie 2026.

Sursa: analiza Bayer Credit privind evoluția brokerilor de credite din România, septembrie 2026.