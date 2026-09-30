Mihai Dimian: Program de burse postdoctorale cu 4.000 lei pe lună

Mihai Dimian

Mihai Dimian anunță miercuri lansarea unui nou program de burse postdoctorale, care are ca scop spijinirea tranziției de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare.

Astăzi, lansăm un nou program de burse postdoctorale, pentru a sprijini tranziția de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare: până la 500 de burse, de 4.000 lei pe lună, pentru maximum 24 de luni, la care se adaugă o contribuție a instituției gazdă de cel puțin aceeași valoare, pentru creșterea bursei sau pentru alte cheltuieli materiale, de deplasare, de publicare, etc.

Ne dorim ca doctoranzii să se concentreze pe elaborarea unei teze valoroase, având perspectiva unui sprijin pentru continuarea cercetărilor după absolvire, pentru perioada de tranziție către un loc de muncă permanent în mediul universitar sau de cercetare.

Urmează și „Primul loc de muncă în cercetare”, prin care vom susține tinerii titulari în primii doi ani de activitate în universități și institute de cercetare!

Construim astfel o continuitate a sprijinului: de la formarea prin doctorat, la cercetarea postdoctorală și la începutul unei cariere stabile.

Dragi tineri, continuați să cercetați și să aveți încredere în ideile voastre. România are nevoie de voi!, a transmis Mihai Dimian.