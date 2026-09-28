Cercetarea românească, între revistele din țară și cele internaționale. Dezbatere la 90 de ani de „Sociologie Românească”

conferință

Conferința omagială „Nouă Decenii de Sociologie Românească” s-a desfășurat în Sala de Consiliu a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” vineri, 25 Septembrie.

Aceasta a fost moderată de Pripp Vladimir, asistent de cercetare în cadrul instituției gazdă și dr. Simona Maria Stănescu, Cercetător Științific I în cadrul Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții al Academiei Române. Conferința a fost organizată de către BCU „Carol I” și I.C.C.V. al Academiei Române.

Context

Conferința face parte dintr-o serie de evenimente menite să evidențieze contribuția academicianului și sociologului român Dimitrie Gusti în dezvoltarea culturii și societății românești.

Revista de Sociologie Românească a fost înființată de Dimitrie Gusti în 1936. Aceasta a fost publicată până în 1946, când regimul Comunist a sistat activitatea mai multor instituții culturale din România. Apoi, începând din 1990, publicarea revistei a fost reluată de către Asociația Română de Sociologie în parteneriat cu Academia Română, prin intermediul I.C.C.V.

Locația în cadrul căreia s-a desfășurat evenimentul nu a fost aleasă întâmplător. Între 1924-1927 Institutul Social Român, coordonat de Gusti, organiza periodic prelegeri la care erau invitați personalități din diferite domenii, atât din România cât și din străinătate. Aceste întâlniri aveau loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare. În plus, în colecțiile BCU „Carol I” se află primele numere ale revistei Sociologie Românească.

Dezvoltarea revistei

Conferința a debutat cu discursul directorului Muzeului Naţional al Literaturii Române, Ioan Cristescu, care a evidențiat rolul pe care revista de Sociologie Românească l-a avut în conservarea și promovarea culturii române. Intervenția acestuia a fost urmată de prezentarea profesorului Ionuț Butoi, care nu a evidențiat doar contextul apariției revistei, dar și rolul pe care aceasta l-a avut în promovarea Școlii Sociologice de la București.

Problemele contemporane

Simona Stănescu și a Profesorului Ștefan Cojocaru a continuat discuția în același registru. În plus, cei doi au discutat despre principalele probleme cu care revista se confruntă, precum lipsa unei comunități academic unite și dorința cercetătorilor români de a publica în reviste din străinătate, în detrimentul celor din țară.

Probleme similare au fost identificate și de Lect. Bogdan Bucur, care consideră că modelul de lucru, strategiile de comunicare și teoriile folosite de Gusti și colaboratorii săi pot fi promovate în revistele internaționale din străinătate. Și jurnalistul Val Vâlcu a evidențiat importanța comunicării eficiente în promovarea rezultatelor cercetărilor sociologice. Acesta consideră că sociologii trebuie să își dezvolte propriile platforme și canale de comunicare, pe care să le folosească pentru a-și promova lucrările în rândul publicului larg.



Cercetările Revistei Sociologie Românească

În a doua parte a conferinței, au fost prezentate, din diferite perspective, cercetările publicate în revista Sociologie Românească de-a lungul timpului. Prof. Sorin Mitulescu a ilustrat atât subiectele de cercetare cât și principalele probleme cu care s-au confruntat sociologii români în timpul regimului comunist. Conf. univ. dr. Rariţa Mihail și lect. univ. dr. Elisaveta Drăghici au prezentat cercetări sociologice întreprinse în regiunea Dunării de Jos, și au surprins contexte locale unice.

Dr. Onoiu Georgiana a ilustrat contribuția cercetărilor întreprinse de echipele coordonate de Gusti la înființarea Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, instituție pe care a reprezentat-o. Dr. Adrian Furtună a prezentat modul în care erau reprezentați romii în cercetările publicate în revista Sociologie Românească. În plus, a evidențiat contribuția acestor lucrări în construirea imaginii națiunii române.

Prezentarea realizată de prof. univ. dr. Cosima Rughiniș și dr. Simona Vulpe a ilustrat principalele subiecte abordate în cadrul articolelor publicate în revista Sociologie Românească în ultimele două decenii, printre care se remarcă încrederea în instituțiile statului, fricile cetățenilor și evoluția normelor sociale.

Doctorandele Anania Iordache și Ioana Pirvu au vorbit despre diferite strategii de manipulare folosite de diferite publicații de-a lungul timpului și despre sentimentele pe care acestea le în rândul cititorilor.

La finalul conferinței, moderatorul i-a întrebat pe participanți cum cred că va evolua în viitor revista de Sociologie Românească. Aceștia au răspuns că în revistă trebuie să se regăsească cât mai mulți autori străini, fără să neglijeze cercetările sociologilor români. În plus, succesul acestei reviste depinde de indexarea în cât mai multe baze de date internaționale.