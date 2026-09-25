Reforma educației: Ce s-a întâmplat cu ea după plecarea lui Daniel David de la Ministerul Educației / video

Daniel David - Foto: Agerpres

Fostul ministru al Educației a explicat ce s-a întâmplat cu reformele propuse în timpul mandatului său.

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, a vorbit despre reforma educației și raportul QX și a spus că reformele propuse în perioada în care a fost ministru al Educației sunt respectate până în prezent.

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„Cum stăm acum cu reforma educației și ce se întâmplă cu raportul QX? Reforma educației și raportul QX sunt asumate dincolo de orgolii politice? Continuăm pe acele linii de forță pe care le-ați subliniat?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Reformele pe care le-am prezentat după diagnosticul QX, până în acest moment, au fost respectate. Școlile au pornit în paradigma QX, altfel spus avem acel 25% din predare în logica pe care v-am descris-o, testările sau evaluările naționale au rămas în aceeași structură, învățământul tehnologic și învățământul dual au fost organizate în paradigma QX, așa cum am propus-o. Așa că, până în acest moment, lucrurile funcționează ok.

Am avut un dram de îndoială, dar sper că este ceva trecător, fiindcă am văzut unele reacții din partea Ministerului Educației, după ce au apărut rezultatele PISA 2025, care a încercat să caute din nou tot felul de soluții nevorbind de cele care sunt deja reglementate - acel 25% din timpul pentru fiecare disciplină, evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Dar sper că a fost o scăpare, că dacă iarăși căutăm alte mecanisme - din ce am văzut că s-a enunțat acolo nu mi s-a părut că ar fi ceva extraordinar de eficient - iarăși facem un pas în spate”, a spus Daniel David.

Universitățile funcționează în paradigma QX

Despre universități și cercetare, fostul ministru a spus că acestea funcționează tot în paradigma QX.

El a amintit flexibilizarea programelor academice, dublele specializări și interdisciplinaritatea, dar și evaluarea unităților de cercetare-dezvoltare-inovare pentru clasificarea și reorganizarea acestora.

„În ceea ce privește universitățile (...) aș îndrăzni să spun că și universitățile funcționează în paradigma QX, în acest an universitar. Și vă dau câteva exemple: o flexibilizare mai mare a programelor academice, încurajarea dublelor specializări, încurajarea interdisciplinarității, o componentă legată de ancorarea europeană și internațională, și sunt mai multe lucruri.

Și chiar în zona de cercetare, în zona științei QX, cum am numit-o, lucrurile funcționează. Eu am început evaluarea tuturor unităților de cercetare-dezvoltare-inovare din țară, iar după ce le-am evaluat să facem o clasificare a lor în acele unități care sunt de excelență, în acele unități care funcționează bine, dar mai pot fi dezvoltate, și alte unități care nu funcționează bine și care trebuie reorganizate, trebuie regândite chiar într-o formulă de comasare cu alte institute sau cu alte universități.

Știu că și acel program major funcționează bine și dacă se va implementa, ar trebui să fie încheiat spre sfârșitul acestui an, vom avea o altă arhitectură a sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare”, a spus Daniel David.

Direcția reformelor QX a rămas în mare parte cea gândită în 2025

Daniel David a spus că actualul ministru nu a anulat sau blocat reformele QX și că schimbările din educație trebuie construite cumulativ, prin păstrarea măsurilor care funcționează. Potrivit acestuia, direcția reformelor QX a rămas în mare parte cea gândită în 2025.

„Deci până acum nu pot să mă plâng că după ce am plecat eu a venit un alt ministru care a anulat sau a încercat să anuleze ceea ce am făcut eu. Vorbind cinstit, și eu am fost un ministru corect, în sensul că am păstrat din vechiul proiect România Educată toate lucrurile în care și eu am crezut că sunt ok și că funcționează bine, fiindcă eu cred într-o dezvoltare cumulativă. Nu cred că cineva vine, șterge ce s-a făcut înainte, propune cu totul altceva, mai ales dacă sunt lucruri bune care au fost făcute înainte. (...)

Până acum, n-am niciun reproș de făcut, nu s-a anulat nicio reformă QX, dimpotrivă. (...) Ministerul încearcă să amelioreze situația fiscal-bugetară, iar pe linia reformelor QX lucrurile au rămas cam cum le-am gândit în 2025. Sigur, ministrul și-a mai adus contribuțiile lui, dar nu le-a anulat sau nu le-a blocat, ceea ce mă bucură”, a spus Daniel David la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.