Cum poate fi crescută absorbția fondurilor europene. Remus Pricopie, exemple de pe vremea când era ministru al Educației: "Trebuie să-ți pese"

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Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației în guvernele conduse de Victor Ponta, a explicat cum ar putea România să își îmbunătățească absorbția fondurilor europene, venind cu câteva exemple concrete.

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației în guvernele conduse de Victor Ponta, a vorbit la interviurile DC NEWS despre restanțele României în atragerea de fonduri europene, explicând cum ar putea fi îmbunătățită situația. El a spus ce a făcut atunci când era ministru al Educației pentru a crește absorbția de bani europeni, venind cu câteva exemple concrete.

Unul dintre acestea se referă la reușita de a cumpăra mai multe microbuze școlare din banii prevăzuți pentru proiecte ale Ministerului Mediului. S-a găsit un argument bun: microbuze eco/reducerea poluării, iar banii au putut fi accesați. Potrivit lui Remus Pricopie, în jur de 1400 de microbuze au fost achiziționate atunci din fonduri europene și, cel mai probabil, multe dintre ele circulă și astăzi.

Declarațiile fostului ministru al Educației vin în contextul în care în data de 31 august România a atins termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și e pierdut sume importante.

Cum a crescut Remus Pricopie absorbția de fonduri europene la Ministerul Educației

"Am trecut prin acest lucru. În ianuarie 2013, aveam absorbție la Ministerul Educației de vreo 7%. După aproape 2 ani de muncă ne-am dus spre 90%. Cum am făcut acest lucru? Muncind de dimineața până seara, discutând tot timpul în interiorul guvernului. Exista minister al Fondurilor Europene, evident te coordonezi cu ei, discutând cu Bruxelles-ul. Vreți să vă dau un exemplu? Îl vedeți pe străzi. Transportul școlar.

Transportul școlar este o problemă în orice țară. Dacă n-ai transportul bine pus la punct, participarea la clasă, în general, este mai redusă. România avea nevoie de microbuze. Prima dată au fost introduse aceste microbuze școlare cred că în 2001, în perioada Guvernului Adrian Năstase. Nu se mai cumpăraseră microbuze de un număr mare de ani. Bani în buget nu aveam, dar stând de vorbă cu colegii, am identificat, cred că erau în jur de 40 de milioane de euro la Ministerul Mediului.

Prof. univ. dr. Remus Pricopie: Trebuie să-ți pese să cauți, să întrebi, să verifici

Ministrul mediului, Rovana Plumb, cu experiență europeană, fusese europarlamentar, știa foarte bine despre ce e vorba și i-am zis: "Rovana, crezi că am putea să cumpărăm microbuze școlare?". Zice: "păi da, dar astea sunt pentru programe de mediu". Păi da nu-i mediu? În loc să ai 18 părinți cu 18 mașini vechi care poluează, care își duc copiii la școală, nu-i mai frumos să ai un microbuz de 18 locuri eco? A zis "ok, hai să verificăm la Bruxelles. Am verificat la Bruxelles și într-o săptămână ni s-a spus "da", am făcut Ordonanță de Urgență, am alocat din acele milioane pentru care nu exista niciun proiect bani, iar astăzi, deși au trecut 12 ani, cred că încă circulă o parte din aceste microbuze. Aproximativ 1400 de microbuze au fost cumpărate atunci.

Deci trebuie să-ți pese să cauți, să întrebi, să verifici. Chiar dacă spui o prostie, domnule, încerc, întreb. De achiziție s-a ocupat Ministerul Dezvoltării, pentru că proprietățile sunt gestionate de autoritățile locale, inclusiv mașinile. A mers foarte repede. Repet, dacă îți pasă", a declarat prof. univ. dr. Remus Pricopie, marți, 1 septembrie, la interviurile DC NEWS.

Situația dezastruoasă găsită de Remus Pricopie la Ministerul Educației, în 2012

Totodată, prof. univ. dr. Remus Pricopie a mărturisit că în anul 2021 găsise la Ministerul Educației 1600 de dosare lăsate baltă. Se risca pierderea unor sume importante din fondurile europene, așa că a cerut ajutorul universităților pentru evaluarea tuturor acelor dosare și a reușit în câteva luni abdorbția a miliarde de lei.

"Când m-am dus la Ministerul Educației în ianuarie, în decembrie 2012, erau 1600 de dosare și când spun dosar nu înseamnă un dosar așa... înseamnă pachete pentru decontări nelucrate de un an și jumătate la Ministerul Educației - 1600. Am cerut ajutorul universităților, au detașat la Ministerul Educației cred că 88 de persoane, le-am asigurat cazare, masă, nu le-am plătit pentru că erau detașate de la universități, au început să fac evaluarea dosarelor, cred că am luat 2 miliarde în două sau în trei luni", a mai spus prof. univ. dr. Remus Pricopie

"Dar știți că exact aceeași problemă e acum în foarte multe domenii de fonduri europene, fiindcă nu le permite să angajeze personal", a punctat Bogdan Chirieac.

"Nici eu nu aveam voie să angajez. Am apelat la universități, ne-am întâlnit într-un consiliu al rectorilor și le-am cerut. Vă dați seama, oamenii au plecat de acasă și au venit la București să stea într-o cameră de cămin și să muncească câteva luni, având exact același salariu. N-au avut niciun beneficiu, muncă în plus, dar oamenii au înțeles și au participat și repet, în câteva luni am luat 2 miliarde numai pe Ministerul Educației. E o soluție pentru lipsa de personal și lipsa de pricepere", a mai declarat prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, aflase de la DC News că România poate recupera o parte din banii din PNRR pierduți pe legea salarizării, chiar din interviul cu rectorul SNSPA, Remus Pricopie, care explicase cum poate fi făcut acest lucru.

În cadrul aceluiași interviu, prof. univ. dr. Remus Pricopie a vorbit și despre prioritățile noului Guvern și a explicat că PNRR-ul și legea salarizării trebuie să se afle printre principalele obiective.