Părinții cer salvarea Cluburilor și Palatelor Copiilor: Petiție pentru activitățile extrașcolare gratuite care riscă să dispară de la 1 septembrie / FOTO: magnific.com @seventyfour

O petiție lansată de părinți atrage atenția asupra unei decizii prin care nu ar mai fi bugetate anumite posturi ocupate prin plata cu ora în Cluburile Copiilor și Cluburile Sportive Școlare din Capitală. Potrivit celor care susțin petiția, măsura poate duce la dispariția mai multor cercuri de activități extrașcolare.

Peste 2.500 de copii din Cluburile Copiilor din sectoarele 1 până la 6, fără cluburile sportive, ar putea fi afectați. La nivel național, impactul poate ajunge la câteva mii de copii. Părinții care au lansat petiția spun că problema pornește de la decizia Inspectoratului Școlar al Municipiului București de a nu mai bugeta plata cu ora pentru anumite posturi vacante din Cluburile Copiilor și Cluburile Sportive Școlare.

Potrivit informațiilor prezentate în petiție, măsura intră în vigoare de la 1 septembrie 2026 și are legătură cu reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal prevăzută de ordonanța cunoscută drept „ordonanța trenuleț”.

Părinții atrag atenția că nu este vorba despre o singură activitate sau despre un singur club. Lista include domenii artistice, sportive, tehnice și educaționale.

Printre activitățile menționate în petiție se află corul și grupul vocal, muzica ușoară, muzica instrumentală, pianul, orchestra populară, dansurile moderne, dansurile populare, educația cinematografică, arta teatrală, cultura și civilizația franceză, cultura și civilizația germană, jocurile logice, matematica aplicată în tehnica de calcul, chimia experimentală, tenisul de masă, judo, baschetul, handbalul, pictura, informatica, dansul sportiv, educația civică și jurnalistica.

„Peste 2.500 de copii” din București ar putea fi afectați

Petiția pune accent pe numărul copiilor care folosesc aceste servicii educaționale.

„Peste 2500 de copii, de la cluburile copiilor din sectoarele 1-6 București (exclusiv cluburile sportive) și alte câteva mii de copii de la cluburi și palate din toată țara nu vor mai putea beneficia de aceste cursuri gratuite”, se arată în petiție.

Cifra este importantă pentru că activitățile de la Cluburile Copiilor nu se adresează unui grup restrâns de elevi. Aceste instituții oferă, de zeci de ani, programe pentru copii care vor să își dezvolte o pasiune în afara orelor de curs. Pentru părinții cu venituri suficiente, un curs privat poate fi o alternativă. Pentru multe alte familii, însă, plata lunară pentru pian, dans, pictură, limbi străine, teatru, informatică sau sport poate reprezenta o cheltuială greu de susținut.

Tocmai aici apare una dintre cele mai importante teme din această situație: accesul egal la educație extrașcolară.

Părinții spun că aceste instituții au o tradiție de zeci de ani și că mii de copii au trecut prin cercurile lor: „Palatele copiilor și cluburile copiilor din țară au fost și sunt de zeci de ani locuri cu tradiție, în care zeci de mii de copii beneficiază an de an de activități extrașcolare, pe care în alte circumstanțe nu și le-ar putea permite”.

Unul dintre motivele pentru care petiția atrage atenția este diversitatea activităților care ar putea dispărea. Un copil poate alege pianul. Altul poate prefera teatrul. Un alt elev poate veni pentru informatică, chimie experimentală sau matematică aplicată. Pentru un alt copil, judo, baschetul sau dansul pot fi activitatea care îl motivează să vină constant la club.

„Nu vor mai fi bugetate activități foarte solicitate de copii: Cor/Grup vocal, Muzică usoara, Muzică instrumentală, Pian, Orchestra populară, Dansuri moderne și Dansuri populare, Educație cinematografică și Artă teatrală, Cultura și civilizație franceză, Cultură si civilizație germană, Jocuri logice, Matematică aplicată în tehnica de calcul, Chimie experimentală, Tenis de masă, Judo, Baschet, Handbal, Pictură, Informatică, Dans sportiv, Educație civică, Jurnalistică, etc..” se mai arată în petiție.

Copiii au obținut rezultate la concursuri

Susținătorii petiției atrag atenția și asupra rezultatelor obținute de copiii care participă la aceste cercuri. Potrivit acestora, elevii de la Cluburile și Palatele Copiilor au obținut rezultate la concursuri locale, municipale și naționale.

„Copiii care au participat la activitățile acestor cercuri cât și la celelalte, prezente în ofertele educaționale ale Palatelor și Cluburilor copiilor din București și din țară, au obținut rezultate excepționale la concursuri locale, municipale și naționale, independente sau sub egida Ministerului Educației și Cercetării”, conform petiției.

Părinții invocă un precedent de la Constanța

În încercarea de a opri măsura, părinții din București indică un caz care a avut loc la Constanța. Potrivit petiției, o decizie similară luată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța a fost anulată de instanță după ce Asociația Părinților Palatul Copiilor Constanța a contestat-o în justiție: „Vă aducem la cunoștință că la Constanța există un precedent prin care o decizie similară a ISJ Constanța a fost anulată prin hotărâre judecătorească, în urma acționării în judecată de către Asociația Părinților Palatul Copiilor Constanța”.

Acest precedent devine unul dintre argumentele folosite de părinții din Capitală pentru a cere o reevaluare a deciziei.

Părinții susțin că educația a primit prea puțină atenție în raport cu importanța ei și cer ca autoritățile să protejeze programele care oferă acces gratuit copiilor: „Educația e fost mereu printre domeniile sacrificate după 1989, iar în ultima perioadă nu s-a demonstrat o grijă deosebită pentru acest domeniu de către cei în măsură să o facă, din contra”.

Părinții susțin că alternativa privată nu este accesibilă pentru toate familiile. „Considerăm că existența acestor cursuri gratuite pentru familiile care nu și-ar putea permite plata lor în domeniul privat, este absolut necesară pentru mii de copii din București și zeci de mii de copii din toată țara”, spun ei.

Bucureștiul nu are încă o asociație a părinților

Părinții care susțin petiția spun că Bucureștiul nu are în acest moment o asociație a părinților care să reprezinte această comunitate în fața autorităților. Din acest motiv, ei cer sprijin pentru organizarea demersurilor necesare.

„În București nu există încă o asociație a părinților, de aceea facem ajutor la oricine ne poate ajuta practic pentru a face demersurile necesare și pentru pentru început vă îndemnăm să semnam cât mai mulți părinți această petiție, prin care aducem la cunoștința publicului larg situația creată și cerem revenirea asupra deciziei ISMB”, se arată în petiție.

Părinții cer revenirea asupra deciziei ISMB și menținerea finanțării pentru cercurile care oferă activități extrașcolare gratuite. Lista cuprinde domenii care ating mai multe zone ale dezvoltării copilului: muzică, teatru, arte vizuale, limbi străine, științe, informatică, sport, educație civică și jurnalistică.

Petiția poate fi semnată AICI.