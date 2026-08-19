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Guvernul demis Bolojan vrea să taie bursele sociale ale elevilor în perioada vacanțelor. Update: Toni Neacșu, reacție

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 19 Aug 2026
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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan

Guvernul Bolojan propune modificarea regulilor privind acordarea burselor școlare. Potrivit proiectului pus în dezbatere publică pe 17 august, bursele sociale ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor, ceea ce ar însemna eliminarea plății acestora pe durata vacanțelor. Măsura vizează elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

Update:

Potrivit avocatului Toni Neacșu, o politică publică nu poate fi schimbată de un Guvern demis, deoarece e vorba de o politică nouă, după cum se precizează în art 37 din Codul Administrativ. 

„Acordarea burselor școlare sociale este o politică publică (socială, evident) a statului român.

O politică publică poate fi schimbată doar de un Guvern cu puterile intacte. Guvernul demis nu poate promova politici noi (art. 37 alin 3 Cod administrativ).

Schimbarea politicii publice cu privire la modalitatea de acordare a burselor școlare, în sensul că acestea nu se vor mai acorda pe perioada vacanței, reprezintă o politică nouă. Statul pur și simplu hotărăște o altă politică cu privire la acordarea burselor sociale.

Guvernul demis este format din miniștri, nu din altcineva (art. 102 alin 3), care la rândul lor sunt demiși.
 Atunci când Constituția limitează competențele unui Guvern demis prin moțiune de cenzură (art. 110 alin 4), ea limitează corespunzător și competențele miniștrilor care formează acel guvern.

Codul administrativ interzice Guvernului demis (art. 37 alin 3) să emită orice act administrativ normativ prin care promovează politici noi, deci inclusiv cele prin care schimbă politicile de până acum. Care Guvern? Cel format din miniștrii demiși. Ministerele sunt organe de specialitate ale administrației publice centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de interes stabilite de Guvern art. 52).

Ca atare, logic, obligatoriu și de bun simț nici miniștrii demiși nu pot promova prin actele lor politici publice noi, atâta vreme cât acestea îi sunt interzise organului din care fac parte și a cărui politică o realizează- Guvernul. E absurd să ai Guvern cu puteri limitate pentru că e demis, dar miniștrii cu atribuții nelimitate, deși sunt tot demiși.
Ordinul Ministerului Educației prin care intenționează să schimbe politică statului în domeniul burselor școlare sociale e ilegal, dacă neacordarea acestora pe durata vacanței școlare nu e prevăzută într-o lege anterioară.
Poate, așa cum eu am tot mai avertizat, ar trebui făcut un inventar al nenumăratele ordine de ministru emise în dispreț față de starea constituțională de demitere prin moțiunea de cenzură“, a scris Toni Neacșu.

Știrea inițială:

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care modifică metodologia-cadru de acordare a burselor pentru elevi și cuantumul acestora. O modificare importantă vizează bursele sociale ale școlarilor, care ar urma să fie tăiate în perioada vacanțelor.

Proiectul pus în dezbatere publică modifică Hotărârea Guvernului nr. 732/2025 și păstrează patru categorii principale de burse finanțate de la bugetul de stat: de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore. 

Pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, bursele de merit vor fi acordate elevilor de gimnaziu, liceu și profesional, inclusiv dual, bursele sociale elevilor din ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional, iar bursele tehnologice celor din învățământul profesional, inclusiv dual.

De asemenea, elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere vor putea beneficia în continuare de bursa destinată mamelor minore.

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Guvernul demis Bolojan vrea să taie bursele sociale ale elevilor în perioada vacanțelor

Cea mai importantă modificare vizează bursele sociale, care ar urma să fie acordate doar în timpul cursurilor. Noua formulare propusă pentru articolul 15 stabilește că „bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5”.

Articolul 5 este modificat astfel încât să prevadă că „bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an școlar, în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

Astfel, bursele sociale ale elevilor ar urma să intre sub aceeași regulă sub care se află și celelalte categorii de burse, cele de merit și tehnologice.

Ce valoare au bursele elevilor în România?

Cuantumurile minime stabilite prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 sunt:

Bursa de merit: 450 lei/lună  

Bursa socială: 300 lei/lună  

Bursa tehnologică: 300 lei/lună  

Bursa pentru mame minore: 700 lei/lună 

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Comentarii (6)

Vasilescu   •   19 August 2026   •   15:04

Trebuie spațiu fiscal pentru a mări salariile demnitarilor. De ce nu înțelegem ?

Nicolae Ștefan   •   19 August 2026   •   14:26

,, Guvernul demis Bolojan vrea să taie bursele sociale ale elevilor în perioada vacanțelor. ,, În schimb , muma pădurii , Oana Țoiu , acordă peste 80.000 de burse pentru tineri din Bangladesh , Sri Lanka ...

Geo   •   19 August 2026   •   14:23

Să scoată cineva killer-ul ăsta din palatul Victoria. Dar repede, ca rămâne de numai are ce tăia și își taie, doamne iartă-mă, venele. Domnilor, dorința și încrâncenarea de a tăia, tot ce îi iese în cale, trebuie să aibă o denumire de specialitate. Tratamentul îl știm, ori îl lăsăm să taie, până nu mai rămâne nimic, ori, alooo, nino nino, îl scoatem de acolo. Ne chinuim de 100 de zile și vinovați sunt PSD și AUR, ăștia de țipă “doctrina” în ei, principiile pro(_racu să-i ia)orice, numai pro acest popor, NU. Vă așteptăm la judecata populară(VOTUL), ca prea îl lăsați pe michiduță să-și bată joc.

Bzr   •   19 August 2026   •   13:14

Atunci sa se taie si salariile parlamentarilor cand sunt in vacanta parlamentara de 3 luni,NU?!?

Ivan   •   19 August 2026   •   13:01

Nemernicii guvernului de rahat, Bolovan!!! N-ați tăiat destul, băă, umanoizi ordinari și nenorociți, ce sunteți voi PNL-iștii și USR-iștii?! Acum ați găsit de unde să mai tăiați, de la elevi, de parcă în vacanță n-ar mai fi elevi ?!

Pe bune   •   19 August 2026   •   12:28

Dar ptr ministrii demisi care stau in casele de la protocolul de stat inclusiv Saracie, ptr deplasarile in tara si extern, ca se mai duc si ei la casele lor , de ce mai sunt platiti? Daca tot taiati de la elevi ca sunt in vacanta, Saracie de ce nu taie si de la ei , sunt demisi. Haideti ca se poate.

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