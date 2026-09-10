"Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa". Dan Negru acuză sistemul de educație din România după rezultatele elevilor români la testele PISA

Foto Facebook Dan Negru

Dan Negru a reacționat la rezultatele testelor PISA obținute de elevii români. Prezentatorul TV critică modul în care elevii sunt judecați pentru performanțele slabe.

Dan Negru spune că problema nu este generația tânără, ci sistemul de învățământ, care i-a obișnuit pe elevi să memoreze și să reproducă informații, în locul gândirii logice și aplicării de cunoștințe.

Într-o notă ironică, Dan Negru afirmă că și el ar fi „analfabet funcțional” după rezultatul obținut și susține că mulți dintre adulții care îi critică pe elevi nu ar trece testul PISA.

Dan Negru: "Și eu am picat testul PISA! "



"Și eu am picat testul PISA!

Până pe la 30 de ani credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram! Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică.

Văd zilele astea o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale. Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA.

M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o…Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ. Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit", a scris Dan Negru.

"Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali"

În continuare, Dan Negru afirmă că sistemul de învățământ românesc i-a obișnuit pe elevi să memoreze și să reproducă informații, în loc să gândească logic și să le aplice în situații concrete.

Mai mult, Dan Negru spune că rezultatele slabe la testele PISA reflectă mai degrabă problemele sistemului decât capacitatea unei generații și se întreabă câți profesori sau miniștri ai Educației ar trece testul.

"Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen.

PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete. Școala românească nu ne învață asta!

Killa Fonic, Holograf, Dan Negru, Selly- oameni din generații și lumi diferite- au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești.

Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația! Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa", a scris Dan Negru, pe contul său de Facebook.

Amintim că rezultatele testelor PISA 2026 arată scăderi ale performanțelor elevilor români la toate cele trei competențe de bază și o creștere a analfabetismului funcțional.