Asaf Avidan, român cu acte. Celebrul israelian își leagă destinul de țara în care s-au născut bunicii săi

Israelianul Asaf Avidan a devenit cetățean român: Unul dintre cei mai cunoscuți cantautori ai lumii și cei doi frați ai săi au depus jurământul de credință / FOTO: captură video Știrile PRO TV

Legătura istorică dintre România și Israel capătă o nouă poveste prin unul dintre cei mai cunoscuți artiști israelieni. Asaf Avidan, ai cărui bunici s-au născut în România, a depus jurământul de credință și a devenit oficial cetățean român, alături de cei doi frați ai săi.

Unul dintre cei mai cunoscuți cantautori ai lumii, israelianul Asaf Avidan, a depus jurământul de credință și a devenit oficial cetățean român, alături de cei doi frați ai săi.

Cunoscut la nivel mondial pentru timbrul vocal inconfundabil, apropiat de cel al lui Janis Joplin, artistul născut la Ierusalim, stabilit în prezent în Franța, a obținut documentele în baza originilor familiei sale, bunicii lui fiind născuți în România. Dosarul a fost aprobat în luna iunie și ca să devină cetățean român cu acte, trebuia să mai depună doar jurământul.

În aceeași sesiune au depus jurământul alți 30 de oameni veniți din Ucraina, Republica Moldova, dar și din state precum Etiopia sau Zimbabwe.

Gluma de la Arenele Romane și birocrația din România

Artistul israelian nu a ținut secretă intenția de a deveni român cu acte. În primăvară, în fața miilor de fani adunați la concertul din București, muzicianul a vorbit despre demersurile administrative pe care le-a început cu mult timp înainte.

„Încerc de câțiva ani să obțin cetățenia, dar birocrația voastră se mișcă mai greu”, a spus artistul în fața publicului la concertul susținut pe 17 mai, la Arenele Romane.

Datele oficiale arată că peste 600.000 de persoane și-au redobândit cetățenia după ce au dovedit că au avut ascendenți pe teritoriul României, iar mulți dintre solicitanți vin din Israel, Turcia, Statele Unite sau America Latină. În paralel, alte peste 25.000 de persoane străine au primit acte românești după 2015 prin procedură standard.

De la desenator în Tel Aviv la scenele marilor festivaluri

Până să umple săli de concerte în toată Europa, viața lui Avidan a urmat un traseu atipic. Născut la Ierusalim în 1980, într-o familie de diplomați din Ministerul israelian de Externe, a copilărit în Jamaica, iar ulterior a absolvit prestigioasa academie de artă Bezalel. Lucra ca desenator și animator în Tel Aviv când o despărțire dureroasă l-a împins să lase grafica pentru chitară.

A format trupa Asaf Avidan & the Mojos în 2006, iar albumul de debut, „The Reckoning”, a primit rapid discul de aur în Israel. Recunoașterea pe plan mondial a explodat însă odată cu remixul realizat de DJ-ul german Wankelmut pentru piesa „Reckoning Song”. Track-ul One Day / Reckoning Song a dominat topurile muzicale europene și a adunat sute de milioane de ascultări.

Deși a continuat pe cont propriu cu albume solo apreciate de critici, precum „Different Pulses”, „Gold Shadow” sau „Anagnorisis”, Avidan a rămas pe scenă un interpret atipic de folk-blues alternativ, dominat de o voce ascuțită și fragilă care transformă fiecare apariție live într-un act extrem de teatral. De astăzi, artistul merge în turneele internaționale și cu pașaport românesc.

Herman Berkovits: De ce România face aceste examene pentru nepoții noștri?

Subiectul cetățeniei române pentru israelienii cu origini românești a fost discutat, la DC News, de Bogdan Chirieac și Herman Berkovits, în luna mai. Cei doi au vorbit despre dificultățile întâmpinate de descendenții evreilor români plecați în Israel în obținerea cetățeniei române, în special din cauza examenului de limbă română introdus în ultimii ani.

„Noi am ridicat mereu o problemă la DC News. România și Israel sunt două națiuni-surori. Există foarte mulți israelieni originari din România, care au plecat în Israel în anumite condiții istorice, iar descendenții lor au dreptul, conform legii, la cetățenia română. Deci există acest drept. Cum îl aveți și dumneavoastră, au introdus, de vreo doi ani, un examen de limba română. Acum se poate acorda doar după un examen de limba română. Examenul acesta ar trebui cumva eliminat pentru cetățenii israelieni. Mă gândesc că ar fi important pentru israelieni, dacă au origini românești, să aibă și cetățenia română, dar și pentru România. Poate n-ar fi rău ca România să aibă un milion, un milion și jumătate de israelieni ambasadori ai țării noastre în lume”, spunea atunci Bogdan Chirieac.

„Ridicați o problemă foarte dureroasă pentru israelieni. Eu am primit foarte multe telefoane de la israelieni de origine română, care au ridicat această problemă: De ce România face aceste examene pentru nepoții noștri? Nepoții noștri nu mai știu limba română. Știu toate limbile din lume, mai puțin limba română, și nu pot trece examenele în limba română. Am primit foarte multe telefoane din Israel și din România ca să ridic această problemă”, a zis dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la DC News.

„Și noi am ridicat-o de multe ori. Profit de prezența dumneavoastră și de faptul că avem un ministru excelent, pe Cătălin Predoiu, care poate ar putea să facă lobby în acest sens. Este o situație specială. Dumneavoastră vorbiți limba. Familia dumneavoastră poate că a învățat limba română, dar e vorba de nepoți, de strănepoți. Au tot timpul să învețe și limba română, dacă vor să învețe, apropo de origini, pentru că israelienii țin mult la țara de origine a străbunilor. Și atunci, lucrul acesta ar fi benefic, zic eu, în primul rând pentru România, dar și pentru acești cetățeni, fiindcă li se recunoaște originea”, a mai adăugat atunci Bogdan Chirieac.

„De exemplu, nepoții mei nu știu limba română, dar se simt români de origine. Pentru ei este foarte important. Dacă sunt întrebați ce origine au, spun mereu că sunt de origine română. Este foarte important ceea ce spuneți. Într-adevăr, trebuie ridicată această problemă, ca cel puțin pentru cei de origine română din Israel să existe o anumită ușurare pentru a primi cetățenia română. Sunt foarte mulți în Israel care au ridicat această problemă și mi-au dat telefoane să o ridic și eu. O ridicăm și în această emisiune și vă mulțumim”, spunea atunci dr. Herman Berkovits, la DC News.