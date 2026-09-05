China, țara cu cei mai mulți concurenți înscriși la Concursul „George Enescu”. O altă țară asiatică ocupă locul secund. Bogdan Bucur: „E o renaștere a Asiei”

Cristian Macelaru dirijează Orchestra Națională Radio, la concertul de deschidere al Concursului Internațional „George Enescu”, editia 2026, la Ateneul Român. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Concursul Internațional „George Enescu” atrage un număr tot mai mare de participanți din Asia, China ocupând primul loc între țările cu cei mai mulți competitori înscriși, urmată de Coreea de Sud. Sociologul Bogdan Bucur a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre amploarea competiției, dar și despre Festivalul „Enescu” din 2027, care va transforma Bucureștiul, timp de aproape o lună, într-o scenă pentru zeci de orchestre internaționale.

Concursul Internațional „George Enescu”, care se desfășoară în această perioadă la București, atrage un interes tot mai mare din afara Europei, a spus sociologul Bogdan Bucur, într-un interviu acordat DCNews.

China ocupă primul loc în clasamentul țărilor cu cei mai mulți competitori înscriși, potrivit acestuia.

China dă cei mai mulți competitori la Concursul „George Enescu”

„Avem în această perioadă un concurs foarte puternic ca anvergură, ca participare. Mi s-a părut extraordinar că avem un număr de participanți foarte generos din țări la care ne așteptam mai puțin, în contextul repercutării percepției culturii și civilizației occidentale.

Cel mai mare număr de competitori vin din China. Această țară s-a acomodat relativ recent cu ceea ce înseamnă standardele culturii occidentale. Este o poveste veche de maxim două generații de când avem această acomodare”, a spus Bogdan Bucur, într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

Asia redescoperă cultura europeană. Bucur: România se bucură de o oportunitate extraordinară

Pe locul al doilea se află Coreea de Sud, o prezență care, în opinia sociologului, reflectă interesul tot mai puternic al Asiei pentru valorile și patrimoniul cultural european - iar România are oportunitatea de a beneficia din plin de această deschidere.

„Pe locul doi este Coreea de Sud. Avem, deci, o renaștere a Asiei, care devine din ce în ce mai interesantă pentru cultura europeană. Noi avem această oportunitate extraordinară de a ne fi născut în interiorul ei - și ar trebui să-i acordăm, dacă nu mai multă atenție, oricum mai mult interes din toate punctele de vedere: și noi, ca cetățeni, în calitate de consumatori, cât și în calitate de finanțatori - mă refer la bugetul de stat”, a declarat sociologul Bogdan Bucur, în exclusivitate pentru DCNews.

Prețuri mult mai mici la București decât în străinătate

Sociologul a remarcat și faptul că românii au acces la concerte susținute de orchestre de top la prețuri mult mai mici decât cele practicate în țările de origine ale acestora. Mai mult, unele evenimente au acces gratuit.

„Concursul 'George Enescu', care este în desfășurare, în București, în acest moment, are o grămadă de evenimente, de părți componente ale acestui concurs, la care accesul este gratuit. Nu toate sunt cu bilet - ceea ce nu putem spune despre Festivalul 'George Enescu', unde nu putem permite accesul gratuit când îți vin cele mai mari orchestre ale lumii. Oricum, noi avem prețuri extraordinare.

Îți vin cele mai mari orchestre ale lumii, pe care, dacă le-ai vedea la ele acasă, prețul biletelor se duce către 200 de euro. În schimb, nouă ni se pare scump, dacă le vedem la București, la 80 de lei pentru elev, student, pensionar și, de aici, încep să crească prețurile, până spre 200 de lei pentru mine sau dvs”, a mai spus sociologul.

Ediția din 2026 a Concursului Internațional „George Enescu” a început pe 23 august și se desfășoară la București până pe 19 septembrie, reunind secțiunile de violoncel, vioară, pian și compoziție. Competiția a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 58 de țări, dintre care 756 pentru secțiunile competiționale și 63 pentru masterclassuri. În aceste zile, concursul a ajuns la etapa semifinalelor: cei șase violonceliști calificați sunt Joshua Kováč (SUA), Sanghyeok Park, Seojin Jung și Goeunsol Heo (Coreea de Sud), Ziyang Zhao (China) și Samuel Niederhauser (Elveția). Semifinala de violoncel are loc astăzi, 5 septembrie, la Ateneul Român, iar trei dintre cei șase concurenți vor merge în finala programată pe 7 septembrie.

Festivalul Enescu 2027, un maraton cultural de aproape o lună

Sociologul a vorbit și despre amploarea următoarei ediții a Festivalului „George Enescu”, care va avea loc în 2027 și se va desfășura în perioada 27 august - 26 septembrie.

„Următoarea ediție a Festivalului 'Enescu', care va avea loc la anul, aproape că va dura o lună de zile. Iar să ții o lună, în București, zeci de orchestre care-ți vin din străinătate, cu toată anvergura tehnică - unii vin, alții pleacă -, să ții hoteluri întregi... E un efort logistic extraordinar. (...) Cultura ne completează, oricât de bine și de împliniți am fi noi din punct de vedere personal”, a mai spus Bogdan Bucur.

În 2025, Festivalul Internaţional „George Enescu” a marcat 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu. Precizăm că cele două evenimente, Concursul „George Enescu” și Festivalul „George Enescu” se organizează alternativ, în ani diferiți: într-un an are loc Concursul Internațional, iar în anul următor este programat Festivalul, dedicat marilor orchestre și artiști ai lumii.