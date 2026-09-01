Cutremur în România, marți dimineață

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs, marţi, în judeţul Vrancea, la ora 9:54, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit sursei citate, seismul s-a înregistrat la adâncimea de 30 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 18 km sud de Focşani, 56 km nord de Buzău, 85 km sud de Bârlad, 88 km sud de Galaţi, 91 km sud de Brăila şi 94 km est de Sfântu-Gheorghe.

De la începutul lunii august, în România au avut loc zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter.

Cel mai important cutremur din acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter şi s-a înregistrat în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

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Se apropie un cutremur mare în România?

În ultima perioadă au avut loc mai multe cutremure de mică intensitate pe plan global, inclusiv în România. Toma-Dănilă Dragoș, cercetător științific în domeniul seismologiei, a vorbit despre acest subiect și a spus ce reprezintă numărul de cutremure mici din ultimul timp.

„Pământul este o planetă activă - cu plăci tectonice aflate mai tot timpul în mișcare; blocajul lor duce din păcate la acumularea de stres, care mai devreme sau mai târziu este eliberat prin cutremure puternice.

Numărul mai mare de cutremure puternice din ultima perioadă nu este un lucru anormal: există perioade seismice mai active și mai puțin active, determinate de factori încă greu de cuantificat - cu atât mai greu de prezis. Este recunoscut totuși faptul că plăcile tectonice fac parte dintr-un sistem, iar dezechilibrul unora poate duce la dezechilibrul altora, de obicei mai apropiate.

Acest lucru se poate produce într-un interval de timp foarte variabil: de la câteva zile la câțiva ani. În această ecuație contează și nivelul de stres acumulat în timp. De multe ori, cea mai mare probabilitate de producere a unui cutremur puternic este de-a lungul unei falii care nu a mai cedat recent“, a spus Toma-Dănilă Dragoş.

„Faptul că în România nu au avut loc recent cutremure puternice în zone cunoscute a fi produs astfel de evenimente în ultimele secole ne poate da oricum de gândit că ele se apropie – cu sau fără activitate seismică mai intensă pe Glob. În România, este totuși important de făcut o distincție între cutremurele de suprafață și cele de adâncime mare din zona Vrancea (la 90 – 150 km adâncime, de regulă), care în opinia mea ar trebui să fie mai greu influențate de contextul seismic regional și global.

Teoria conform căreia este bine să fie cutremure mai mici, care descarcă din energia unui cutremur mare, nu prea funcționează, magnitudinea fiind totuși o scară logaritmică (energia eliberată de un cutremur de magnitudine 7 este echivalentă celei eliberate de aproximativ 1000 de cutremure de magnitudine 5).

Câteodată, cutremurele mici chiar le pot anunța pe cele mari, cum s-a întâmplat în 1940. Capabilitatea Rețelei Seismice Naționale administrate de INFP de a detecta cutremure tot mai mici (unele dintre ele fiind chiar și explozii) nu trebuie privită mereu sub prisma creșterii spectaculoase a nivelului de seismicitate“, a spus Toma-Dănilă Dragoş, cercetător științific pe teme seismologice, pentru DC News.

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