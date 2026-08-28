Cum i-a salvat Garda de Coastă pe marinarii din nava care a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră. Mărturiile comandantului - VIDEO

Sursa foto: capturi video Poliția de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au efectuat, joi, 27 august, o operațiune dramatică de salvare în Marea Neagră, după ce o navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României. Comandantul navei românești care a intervenit pentru recuperarea echipajului a făcut mai multe mărturii despre această misiune dificilă.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au avut o intervenție contracronometru, joi seara, încheiată cu salvarea a 12 marinari de pe o navă comercială cuprinsă de un incendiu, la la 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost recuperat din valuri de 2,5 metri, în cadrul unei operațiuni dificile coordonate de MRCC Constanța, după ce nava respectivă, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României. Potrivit ultimelor date, polițiștii de frontieră au salvat zece dintre marinarii care erau în apă, iar alți doi au fost recuperați de echipajul unei nave comerciale care se afla în zonă.

Mărturiile comandantului navei românești: Dacă mai întârziam și 20 de minute, cred că nu mai reușeam să îi găsim

Comandantul navei românești care a intervenit pentru salvarea marinarilor a povestit cum a decurs misiunea.

"În momentul în care am ajuns în zonă, nava era deja scufundată", a spus comisarul-șef Gabriel Cerchez, comandantul navei, pentru Știrile Pro TV.

Întrebat cum erau oamenii atunci când poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă i-au găsit, comisarul-șef Gabriel Cerchez a spus: "Vă dați seama că erau speriați. Deja era întuneric beznă. Dacă mai întârziam și 20 de minute, cred că nu mai reușeam să îi găsim".

Fericiți că au scăpat cu viață, membrii echipajului navei scufundate în Marea Neagră le-au mulțumit polițiștilor de frontieră.

"Ne-au mulțumit. Cei 10 pe care i-am avut la bord voiau să fie siguri că și ceilalți membri sunt în siguranță. Le-am confirmat că și celelalte două persoane sunt salvate", a mai spus Gabriel Cerchez.

Marinarii nu le-ar fi spus polițiștilor de frontieră ce s-a întâmplat. Totuși, reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a precizat că nava comercială a fost lovită. "Dar pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de... Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lansăm în speculaţii acum", a spus el în cadrul unei conferințe de presă. Vezi mai mult AICI.

"Au spus doar că au avut un incendiu și nava s-a scufundat", a mai declarat comandantul navei românești.

Ce s-a întâmplat cu marinarii după ce au fost salvați

După ce a fost dată alarma, în Portul Constanța au fost mobilizate numeroase echipaje SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Constanța. Nouă dintre marinarii salvați au ajuns în Portul Constanța, fiind aduși de polițiștii de frontieră cu nava Ștefan cel Mare. Alți trei membri ai echipajului au fost transportați la Sulina.

Printre marinarii trimiși la Sulina s-ar afla și un bărbat rănit grav la o mână.

Imagini de la Garda de Coastă cu operațiunea de salvare

La bordul navei scufundate se aflau în total 12 marinari, opt ucraineni și patru azeri. Nava Progress IV, sub pavilion dominican, a plecat din Ucraina, Reni, cu destinația Tekirdag, Turcia, încărcată cu zahăr. Joi, 27 august, Garda de Coastă a publicat, pe pagina de Facebook, imagini video cu operațiunea de salvare a echipajului și a oferit mai multe detalii despre intervenția polițiștilor de frontieră.

"Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit, în seara zilei de 27 august 2026, în cadrul unei acțiuni de căutare și salvare a persoanelor, desfășurată la Marea Neagră, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, a avut loc un incendiu.

În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenție fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la fața locului de către MRCC Constanța.

În urma informațiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, polițiștii de frontieră au acționat imediat pentru căutarea și salvarea acestora.

În urma desfășurării operațiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către polițiștii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale.

Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, valurile având o înălțime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenția rapidă a polițiștilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM și nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol", a transmis Garda de Coastă, joi, 27 august.