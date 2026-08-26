Ro-alert în Capitală: A dispărut o minoră de 13 ani

Alarmă în Capitală și județul Ilfov, după ce o minoră de 13 ani a dispărut de acasă. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert miercuri seară pentru a susține căutările fetei plecate voluntar din orașul Bragadiru. Iată semnalmentele și detaliile furnizate de poliție.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis miercuri seara în Capitală, după dispariția unei minore în vârstă de 13 ani. Numita B.A.E. a plecat voluntar de acasă, din Orașul Bragadiru, Strada Libertății, Județul Ilfov și nu s-a mai întors.

Tânăra are aproximativ 1,50 m., constituție robustă, păr brunet, ochi negri, iar la momentul dispariției purta pantaloni scurți de culoare gri, tricou gri și adidași negri.