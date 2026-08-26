Accident între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, în Timișoara - FOTO

Sursa foto: Agerpres / ambulanță

Un accident grav s-a produs între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, la Timișoara. Trei persoane au fost rănite.

Trei călători dintr-un autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier în care au fost implicate un camion și un autobuz cu 40 de pasageri. Accidentul s-a produs miercuri dimineață, pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara.

Pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în jurul orei 07:35. La fața locului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, două autosanitare SMURD și nouă pompieri.

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În accident au fost implicate un camion, în care se afla doar conducătorul auto, şi un autobuz în care se aflau 40 de persoane. În urma impactului, trei persoane din autobuz au primit îngrijiri medicale la faţa locului, transmite Agerpres.

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Deocamdată nu se cunosc detalii despre gravitatea rănilor suferite de cei trei pasageri și nici circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Presa locală scrie că două dintre victime au refuzat transportul la spital, în timp ce o femeie de 48 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Cauza accidentului, investigată de polițiști

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care cele două vehicule au intrat în coliziune în urma anchetei deschise în acest caz. Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Autobuzul implicat în accident, condus de un tânăr de 23 de ani

Totuși, Pagina de Timiș transmite că potrivit primelor informații, un bărbat de 42 de ani conducea basculanta pe o stradă lăturalnică, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Ovidiu Cotruș, ar fi intrat în coliziune cu un autobuz care circula regulamentar dinspre localitatea Utvin spre strada Ioan Slavici. Autobuzul era condus de un tânăr de 23 de ani, potrivit sursei citate.

Alte accidente produse în ultimele zile în Timișoara

Reamintim că acum două zile, cinci persoane, între care un bebeluș de nouă luni, au fost rănite într-un accident produs pe drumul dintre Săcălaz și Timișoara, fiind transportate la spital.

Tot în Timișoara, luni, 24 august, un accident produs pe Calea Dorobanților s-a soldat cu moartea unui tânăr de 22 de ani. El a fost lovit de un camion în timp ce traversa neregulamentar.

În data de 18 august, un bărbat de 48 de ani a murit într-un accident rutier produs pe DJ 592, în Timiș, după ce două autoturisme și un microbuz s-au ciocnit. În urma accidentului au rezultat trei victime, dintre care două cooperante, care au fost transportate la spital de echipajele SMURD. În microbuz se aflau 11 persoane.