Bărbat de 48 de ani, mort într-un accident în Timiș, după ce două mașini și un microbuz s-au ciocnit

Accident în Chevereșu Mare, Timiș. Sursa foto: Facebook

Un bărbat de 48 de ani a murit, marți seara, într-un accident rutier produs pe DJ 592, în Timiș, după ce două autoturisme și un microbuz s-au ciocnit.

Un bărbat de 48 de ani a decedat într-un accident rutier care a avut loc, marţi seara, pe drumul judeţean DJ 592, pe raza localităţii Chevereşu Mare, în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, în acestea aflându-se în total 11 persoane.

În urma accidentului au rezultat trei victime, dintre care două cooperante, care au fost transportate la spital de echipajele SMURD.

Un autoturism a intrat pe sens opus. Mașina lovită, proiectată într-un microbuz

Potrivit IPJ Timiş, un bărbat de 50 de ani a condus un autoturism dinspre Chevereşu Mare spre Bacova, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism care venea din sens opus. În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un microbuz.

Un pasager a murit

În urma accidentului a rezultat rănirea şoferului de 50 de ani şi a doi pasageri, dintre care unul a decedat.

În cauză, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul şi s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

ISU Timiş a intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI şi acordarea primului ajutor medical. La sosirea echipajului SMURD, bărbatul de 48 de ani era în stare de inconştienţă şi deşi i s-au aplicat manevrele de resuscitare, nu a putut fi salvat.

Victimă transportată cu elicopterul SMURD

Celelalte două victime au fost transportate la spital, una cu elicopterul SMURD, iar cea de-a doua victimă cu o ambulanţă SMURD, ambele fiind conştiente şi cooperante, potrivit ISU Timiş.

La locul evenimentului s-au deplasat forţe din cadrul Staţiei de Buziaş, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD şi șapte pompieri, respectiv două ambulanţe SAJ cu medic şi elicopterul SMURD Caraş-Severin, potrivit Agerpres.

Accidente mortale pe drumurile din țară

Două accidente rutiere grave au avut loc luni seara în țară, în urma cărora și-au pierdut viața trei persoane. Unul dintre accidente s-a produs pe drumul spre Poiana Brașov, iar celălalt în județul Suceava, în localitatea Vadu Moldovei.

Pe DN1E, pe drumul spre Poiana Brașov, o motocicletă și un autoturism au fost implicate într-o coliziune. La fața locului au fost identificate două victime inconștiente, persoane aflate pe motocicletă. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au fost declarați decedați.

Un alt accident în care a fost implicată o motocicletă a avut loc luni seară în localitatea Vadu Moldovei, județul Suceava. Un copil de doar cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă. Echipajul medical ajuns la fața locului l-a găsit pe copil politraumatizat, în stop cardio-respirator.

După aproximativ 50 de minute de resuscitare, cadrele medicale au declarat decesul copilului. Cele două accidente readuc în atenție riscurile majore din trafic, în special pentru motocicliști și pietoni.

România, pe primul loc în UE la accidente rutiere mortale

România are în continuare una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității din UE, alături de Bulgaria și de Croația, conform datelor UE privind decesele cauzate de accidente rutiere în 2025.

Pe de altă parte, Suedia și Danemarca sunt țările care au avut cele mai sigure drumuri în 2025, ca și în anii precedenți, cu rate scăzute ale mortalității, de 20 și, respectiv, 23 de decese la un milion de locuitori.

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