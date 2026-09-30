Titi Aur dezvăluie a doua cea mai periculoasă manevră legală din trafic: În SUA se ia în calcul interzicerea virajului la stânga / video

Sursa: Fotografie generată de ChatGPT

Statele Unite iau în calcul interzicerea virajului la stânga, a doua cea mai periculoasă manevră din trafic după depășire, măsură gândită pentru reducerea accidentelor mortale și fluidizarea circulației. Prezent la DC Conducem, expertul în conducere defensivă Titi Aur spune că o astfel de regulă este deocamdată imposibil de aplicat în România din cauza lipsei de infrastructură și a mentalității șoferilor care forțează linia continuă pentru câteva secunde, în timp ce mortalitatea pe șoselele noastre este de șapte ori mai mare decât în SUA.

Prezent la emisiunea DC Conducem de la DC News, moderată de Florin Răvdan, expertul în conducere defensivă Titi Aur a analizat o măsură luată în calcul peste ocean: eliminarea virajului la stânga, una dintre cele mai riscante manevre din trafic.

Dincolo de aparența unei acțiuni banale pe care orice șofer o face aproape zilnic, schimbarea direcției spre stânga fără semaforizare dedicată ascunde pericole uriașe. Specialistul în conducere defensivă a arătat riscul.

„Cea mai periculoasă manevră făcută legal în trafic este depășirea, iar după depășire a doua, să zic, periculozitate este viratul la stânga, mai ales atunci când sunt mai multe benzi și când se încurcă din față. Îți vin două sau trei rânduri de benzi și atunci e mai complicat. Bineînțeles, dacă nu-i dirijată, dacă nu-i semaforizată, și de aceea în istorie, privind, s-a ajuns la ideea că sensul giratoriu este cea mai sigură intersecție, pentru că te obligă să reduci, pentru că ai o logică a virajului la stânga și o logică a priorității și mult mai puțin probabil să faci accident grav, că accident ușor poți să faci. Dar una e când julești mașina, alta e când ai morți”, susține Titi Aur.

România are de șapte ori mai multe decese la kilometri parcurși decât SUA

Dezbaterea despre siguranța din trafic scoate la iveală o realitate cosmetizată de rapoartele oficiale. Cifrele prezentate la televizor raportează decesele la numărul total de locuitori, o metodă care ascunde adevăratul carnagiu de pe drumurile românești.

„În Statele Unite, siguranța rutieră este foarte importantă. Aici putem aminti de acea discuție, cât de nerelevantă este raportarea numărului de decese la milionul de locuitori. Pentru că dacă ne uităm la statistica din Statele Unite comparativ cu România, România fiind ultima țară din Europa ca siguranță rutieră, Statele Unite fiind o țară foarte sigură, doar că ei au 120 de morți acum la milionul de locuitori, noi avem 70-75. Și atunci vine întrebarea: păi cum vine asta? Că dacă ne uităm la ce ne raportează nouă autoritățile, ei sunt foarte siguri, pentru că adevărata raportare e la kilometri parcurși. Și când ne raportăm la kilometri parcurși, Statele Unite au în jur de 30 de morți decese la 10 miliarde de kilometri comparativ cu țările nordice care au 25-26, noi avem 200 la 10 miliarde de kilometri parcurși.

Deci, practic, dacă ne raportăm la kilometri parcurși, Statele Unite sunt o țară sigură, doar că de ce această discrepanță, această diferență oarecum ilogică. Pentru că în Statele Unite se circulă mult mai mult. Un american circulă cam de 3-4 ori mai mult decât un european. Un european din vest circulă de două ori mai mult decât un român”, susține Titi Aur.

Diferența majoră ține însă de rigoarea legii.

„În Statele Unite sunt tot felul de reguli bine gândite, bine stabilite, dar mai ales bine aplicate. Adică acolo nu te joci cu polițistul. Când ai greșit, vine și te arde, dacă ai comentat scoate pistolul, te pune imediat la pământ, te leagă, adică nu discută. Dacă fuge rău, îți dovește mașina. Deci, acolo polițistul are cu adevărat autoritate, aplică cu adevărat legea și nimeni nu se joacă cu asta. Și nu vorbim de mafioți și de zona extremă, vorbim de cetățenii normali.

Nu mă surprinde ca să vină cu astfel de regulă, pentru că în anumite state din Statele Unite mai există o regulă: pe o șosea cu o bandă dus - o banda întors, nu ai voie să depășești. Este interzisă depășirea, lucru pe care când îl spun în România, unii nu doar că se uită urât la mine, mă contrazic și spun că am luat-o razna, cum adică să nu depășești? Da, nu ai voie să depășești dacă ești pe o bandă dus - o banda întors, nu ai voie. În anumite zone, nu în toată America”, povestește Titi Aur.

Traseul „doar la dreapta”: Obstacolul infrastructurii din România

Renunțăm la virajul spre stânga? Transpunerea unui astfel de sistem pe șoselele din țară se lovește de lipsa cronică a proiectelor de drumuri moderne.

„Viratul la stânga este una din problemele puse de multe ori în conducerea eficientă, în conducerea ecologică. Sunt companii care au încercat și au implementat acest sistem, să virezi doar la dreapta, ca să nu mai faci la stânga, să nu mai încurci, să nu mai consumi. Deși faci mai mulți kilometri, să zic, dar mergi cursiv. Deci sunt tot felul de lucruri de finețe.

Problema noastră e că noi nu facem lucrurile grosolane, mari, noi nu facem lucrurile foarte importante și abia pe urmă să ajungem la zona de finețe. Da, poate fi una din măsuri, în România, cred eu, că e imposibil de aplicat, pentru că ai nevoie și de o infrastructură logică, adică din loc în loc să ai sensuri giratorii, din loc în loc să ai acea bandă specială pentru stânga. Și atunci spui nu te las aici, dar te las în următoarele sute de metri, că dacă spun du-te la 10 kilometri ca să mă întorc, să faci la dreapta în loc de stânga, aia nu merge”, atrage atenția Titi Aur.

Mentalitatea șoferului român: Forțarea liniei continue pentru un minut iluzoriu

Dincolo de lipsa sensurilor giratorii construite la distanțe rezonabile, obstacolul cel mai greu de trecut rămâne comportamentul la volan. Nevoia obsesivă de a scurta drumul cu orice preț generează situații critice la ordinea zilei.

„La noi, românul când are de făcut la stânga și are la 100 de metri în față un sens giratoriu preferă să forțeze aici la stânga, câteodată să treacă peste linia continuă, câteodată în complet ilegal și riscant, dar nu mai are răbdarea, eu știu, inițiativa de a se duce, nu știu, 200-300 de metri mai în față, la sensul giratoriu. Are senzația că mai câștigă el câteva secunde, un minut. De fapt, nu câștigă. De fapt, chiar dacă fizic câștigi minutul ăla, de fapt ești stresat, de fapt ești ilegal câteodată, de fapt calci ambreiajul, iar vrei să pleci, iar turezi, iar... adică, de fapt, ești într-un stres continuu în loc să faci un pic mai mulți kilometri sau, în fine, sute de metri și să mergi cursiv.

Da, o regulă care ar putea să funcționeze probabil la ei, la noi mult mai greu. La noi încă sar la mine persoane care sunt implicate în siguranța rutieră când vorbesc despre distanță. `Nu, domnule, dar nu se poate, dar cum să fiu eu la 50 de metri când merg cu 100 de km/h? Cum să stau la 50 de metri? Dar nu se poate așa ceva`. Adică, încă nu se înțeleg lucruri banale, simple, care funcționează și care sunt legi în alte țări. Chestia asta va fi mai greu de înghițit pentru România”, conchide Titi Aur.