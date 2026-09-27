O dronă a intrat în spațiul României: Avioane F-18 spaniole ridicate de urgență, iar populația din Tulcea a primit RO-Alert

O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

O țintă aeriană a încălcat spațiul aerian al României în noaptea de 26 septembrie, în zona Chilia Veche, județul Tulcea. Armata a ridicat de urgență două avioane de luptă F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT, iar locuitorii din nordul județului au fost avertizați prin sistemul RO-Alert.

Noapte tensionată la frontiera de est a României. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a reperat, în noaptea de 26 septembrie, o țintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei fluviale, în zona localității Chilia Veche, informează Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook.

Potrivit autorităților, obiectul a intrat temporar în spațiul aerian al României, ceea ce a impus activarea imediată a protocoalelor de securitate națională și alertarea locuitorilor din zonă.

Mesaj RO-Alert trimis la miezul nopții în nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a pune în aplicare măsurile de protecție a civililor.

La ora 23:32, populația din partea de nord a județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert prin care oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să ia măsuri de adăpostire pe fondul riscului căderii unor fragmente din spațiul aerian.

Avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, ridicate de la sol

Pentru gestionarea situației și verificarea țintei, forțele aliate au acționat conform procedurilor NATO de securitate:

Două aeronave F-18 Hornet de la Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole, integrate în misiunea de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat în regim de urgență;

Un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru misiuni de cercetare și monitorizare în zonă.

Traseul țintei: Semnalul radar a dispărut lângă Pardina

Datele furnizate de radarele militare arată că ținta a traversat granița în dreptul localității Chilia Veche și a zburat timp de câteva minute pe un traseu aproape paralel cu brațul Chilia.

La scurt timp după intrarea în spațiul național, semnalul radar cu respectivul obiect a fost pierdut în zona localității Pardina.

După verificarea zonei și eliminarea oricărui risc iminent, alerta aeriană a fost ridicată oficial la ora 00:48.

Alerte repetate la frontiera României

Incidentul din zona Chilia Veche este al treilea semnal de alarmă înregistrat la graniță în doar două zile. În noaptea precedentă, pe 25 spre 26 septembrie, sistemele radar au depistat o dronă în apropierea localității ucrainene Vâlkove, moment în care două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert la miezul nopții.

Cu o noapte înainte, pe 25 septembrie, radarele au reperat o altă țintă aeriană la 20 de kilometri est de Galați. Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar autoritățile au transmis alerte prin RO-Alert în județele Galați și Tulcea. În niciunul dintre aceste două cazuri anterioare aparatele de zbor nu au încălcat spațiul aerian național.

Evenimentele de acest tip s-au multiplicat vizibil în ultimele luni pe teritoriul țării noastre. Valurile mării au adus aparate de zbor fără pilot pe litoralul românesc, în timp ce alte dispozitive au evoluat periculos în județele Galați și Tulcea, la granița cu Ucraina. Cele mai grave episoade s-au petrecut în mai 2026, când o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați, și în iunie 2026, moment marcat de explozia unei drone marine ucrainene în Portul Constanța.