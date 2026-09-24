Fată de 15 ani, bătută în Mangalia de trei adolescente pentru un trend inspirat din cultura deținuților

Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

O fată de 15 ani a fost bătută și umilită de trei adolescente, în Mangalia. Agresiunea ar fi fost filmată pentru un trend de pe rețelele sociale.

O fată de 15 ani a fost bătută de trei adolescente, de 14, 16 și 19 ani, în Mangalia. Totul a fost filmat de prietene din grupul agresoarelor, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale. Ar fi vorba despre un trend de pe TikTok, inspirat din cultura deținuților, numit în argou - „Lăcheală".

UPDATE: ”În urma verificărilor efectuate, nu am identificat dovezi care să susțină existența unui trend sau a unei provocări pe TikTok în România care să fi stat la baza incidentului descris în materialele difuzate. Totodată, informațiile publice disponibile, inclusiv declarațiile IPJ Constanța, nu fac referire o anumită platformă online, în mod specific, și nu indică faptul că imaginile sau înregistrările video asociate cazului ar proveni de pe TikTok” semnalează platforma, în urma informației vehiculate în presă.

După apariția imaginilor în mediul online, polițiștii din Mangalia s-au sesizat și au început cercetările. Au găsit victima și au audiat-o, anunțând și Direcția pentru Protecția Copilului.

Fata agresată se teme că totul s-ar putea repeta și a cerut ajutor, potrivit reprezentanților Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGSPAC).

„Fata a declarat că resimte sentimente de teamă și faptul că lucrurile s-ar putea repeta în viitor și a cerut ajutor. Atât mama cât și minora au acceptat și au înteles că este nevoie de consiliere de specialitate”, a declarat Simona Constantinescu, șef serviciu management DGSPAC, pentru Știrile Pro TV.

Fata de 19 ani a fost arestată preventiv, iar cea de 16 ani, plasată în arest la domiciliu

Cele trei adolescente care ar fi agresat-o și amenințat-o pe fata de 15 ani au fost identificate și au fost puse sub acuzare pentru amenințare și lovire și alte violențe. Agresoarea de 19 ani a fost arestată preventiv, iar cea de 16 ani a fost plasată în arest la domiciliu.

„Pentru o tânără de 19 ani instanța a admis propunerea procurorului de caz și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Fața de o altă minoră de 16 ani instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile”, a precizat Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

Ce riscă fata de 14 ani

În cazul minorei de 14 ani, anchetatorii trebuie să stabilască dacă aceasta a avut discernământ atunci când a participat la agresiune. Dacă se va dovedi că ea a înțeles ce face, poate răspunde penal, dar, fiind minoră, i se vor aplica măsurile educative prevăzute de lege.

Precizăm că potrivit Codului Penal, minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.

Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:

stagiul de formare civică;

supravegherea;

consemnarea la sfârşit de săptămână;

asistarea zilnică.

2. Măsurile educative privative de libertate sunt:

internarea într-un centru educativ;

internarea într-un centru de detenţie.

În ultimii ani, cazurile de violențe în rândul minorilor înregistrează o creștere alarmantă. Unul dintre cele mai recente este cel al elevului de 11 ani care a ajuns de la școală la spital, după un conflict chiar în fața profesoarei.

Un alt caz șocant s-a petrecut la sfârșitul lunii august în Piatra-Neamț, atunci când un minor de 14 ani a atacat cu cuțitul un tânăr de 22 de ani. În aceeași perioadă, la Galați, un minor de 15 ani a fost reținut pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce atacat cu o lamă un bărbat.

Aproximativ 60% din totalul infracţiunilor din mediul şcolar sunt loviri sau alte violenţe, urmate de furturi şi ameninţări, arată cele mai recente date ale Poliției.