S-a găsit o rudă a actorului Ionuț Antonie: Va fi înmormântat la Vâlcea lângă tatăl său / FOTO: captură video Facebook Teatrul Ion Creanga

Sfârșitul nedrept care îl amenința pe actorul Ionuț Antonie a fost oprit la timp prin solidaritatea colegilor de breaslă. După apelul lansat de Ioana Ghinghină, o rudă a artistului a fost identificată, iar pericolul ca acesta să fie îngropat la Cimitirul Străulești 2 a fost înlăturat. Trupul actorului va fi depus joi la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București și va fi înmormântat sâmbătă în județul Vâlcea, alături de tatăl său.

În frunte cu actrița Ioana Ghinghină, artiștii au bătut la toate ușile, au cerut timp și au refuzat să accepte ca partenerul lor de scenă să plece din această lume ca un anonim. Iar strigătul lor nu a rămas fără ecou. Mobilizarea uriașă de pe rețelele sociale a adus răspunsul salvator. O rudă a artistului a fost identificată la timp a anunțat Ioana Ghinghină într-un mesaj plin de recunoștință. O verișoară din Olănești a aflat despre moartea actorului și a decis să preia trupul neînsuflețit, ca să-l ducă acasă.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise. Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț. În acest moment facem toate demersurile necesare și încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, astfel încât Ionuț să poată fi depus la capelă, iar colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun de la el. Vom reveni imediat ce avem stabilite capela, ziua și ora funeraliilor. Ieri v-am rugat să ne ajutați să-i găsim familia. Ați distribuit și ați făcut ca mesajul să ajungă unde trebuia. Vă mulțumesc din suflet”, a scris Ioana Ghinghină pe pagina de Facebook.

Anunțul a fost reluat pe Facebook și de soțul actriței, Cristi Pitulice:

„Friends, cu privire la postarea de aseara, cea de mai jos.

A fost găsită o rudă dintre ale lui Ionuț Antonie, în urma postărilor din mediul on-line.

Ruda găsită a spus că va fi înmormântat în locul de veci al familiei, nu la cimitirul Străulești...

I-a fost spartă și casa cu ocazia asta... ????

Încă o dată, mi se pare absolut incredibil de josnică atitudinea ”conducerii” Teatrului Ion Creangă.

Nu l-am cunoscut în viața mea pe om, dar vă mulțumesc tuturor celor care ați distribuit postarea în încercarea de a găsi un aparținător. ????

Ați făcut o faptă bună”.

Ultimul drum spre casă: depus în București, înmormântat lângă tatăl său, la Vâlcea

Programul funeraliilor a fost stabilit. Înainte să părăsească pentru totdeauna orașul în care a jucat și a trăit, Ionuț Antonie va primi ultimul omagiu chiar în inima Capitalei, acolo unde toți cei care l-au aplaudat îi pot aprinde o lumânare.

„RĂMAS-BUN, IONUȚ

Mâine, 24 septembrie, colegul nostru, actorul Ionuț Antonie, va fi depus la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, în intervalul 10:00-15:00. Toți cei care l-au cunoscut, colegii, prietenii, oamenii de teatru și spectatorii care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun sunt bineveniți.

După ora 15:00, Ionuț va pleca împreună cu familia spre Vâlcea.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, la ora 12:00, în satul Cheia, oraș Băile Olănești, județul Vâlcea, unde Ionuț va fi înmormântat alături de tatăl său.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și ne-au ajutat ca Ionuț să ajungă acasă și să fie condus pe ultimul drum alături de familie”, a transmis actrița.

Căpitanul, cavalerul și împăratul din spectacolele pentru copii, Ionuț Antonie, se întoarce acasă, în pământul natal din Vâlcea, să se odihnească pentru totdeauna lângă părintele său.

Programul ceremoniilor de rămas-bun:

Joi, 24 septembrie, între orele 10:00 și 15:00: Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București pentru ultimul omagiu.

Sâmbătă, 26 septembrie, ora 12:00: Slujba de înmormântare va avea loc în satul Cheia, oraș Băile Olănești (județul Vâlcea).