Alianță între România și Kenya pentru protecția femeilor și copiilor: Măsuri comune împotriva violenței domestice și a traficului de minori / FOTO: Cristina Herea

România și Kenya au lansat la Nairobi un parteneriat la nivel înalt pentru combaterea violenței domestice, a femicidului și a traficului de copii. Evenimentul organizat de Ambasada României, Cabinetul Primei Doamne Rachel Ruto și Asociația DAR stabilește crearea unor centre de refugiu, protocoale comune între forțele de ordine împotriva traficanților de minori și măsuri pentru siguranța online a celor mici.

România și Kenya pun bazele unui parteneriat strategic axat pe sprijinirea categoriilor vulnerabile. Conferința bilaterală la nivel înalt organizată la Nairobi a reunit diplomați, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai societății civile, cu un obiectiv: măsuri comune împotriva violenței de gen, a femicidului, a abuzurilor din mediul online și a rețelelor care fac comerț cu destinele copiilor.

Demersul a fost organizat de Ambasada României în Kenya, alături de Cabinetul Primei Doamne a Kenyei, Ministerul Culturii și Protecției Copiilor din această țară și Asociația DAR.

FOTO: Cristina Herea

Lucrările au debutat cu o întrevedere oficială între Prima Doamnă a Kenyei, Rachel Ruto, și ambasadorul României, Gentiana Șerbu. Cele două părți au fixat direcțiile prioritare de acțiune pentru combaterea abuzurilor care lovesc direct familiile defavorizate. Dialogul a continuat cu o reuniune a antreprenoarelor din delegația „Romanian Women Beyond Borders”, proiect inițiat pentru susținerea femeilor la nivel internațional.

În deschiderea reuniunii la care au luat parte 150 de delegații diplomatice și instituții globale, fondatoarea Asociației DAR a punctat scopul acestui efort comun.

„M-a onorat și în aceeași măsură responsabilizat luarea de cuvânt, in deschiderea Conferinței organizate la Nairobi, in prezenta a 150 de delegații diplomatice și instituții internaționale! Mulțumirile mele se îndreaptă Excelenței Sale, doamna ambasador Gentiana Serbu!”, a declarat jurnalista Romania tv, Cristina Herea , fondatoarea Asociației DAR.

FOTO: Cristina Herea

Mecanisme transfrontaliere și adăposturi sigure: Planul concret asumat de cele două state

Acordul dintre cele două națiuni vizează instrumente operative pentru destructurarea grupărilor de crimă organizată și protejarea victimelor. Prioritatea absolută o reprezintă deschiderea unor adăposturi sigure, locuri ferite de pericol unde femeile lovite de violența domestică primesc un pat curat, sprijin psihologic, sfaturi juridice și șansa de a o lua de la capăt cu demnitate.

În paralel, forțele de ordine și serviciile sociale din România și Kenya lucrează acum pe un canal de comunicare, capabil să intervină rapid și să distrugă rețelele care răpesc și vând copii. În același timp, salvarea începe din timp, prin campanii educaționale coborâte în comunitățile cele mai sărace și prin măsuri ferme de securitate pe internet, astfel încât cei mici să rămână feriți de capcanele întinse de prădătorii din spațiul virtual.

FOTO: Cristina Herea

Reprezentanții Ambasadei României la Nairobi au transmis că acest front comun reprezintă un angajament ferm: „S-au pus bazele unei alianțe vitale între România și Kenya, unite nu doar de legături diplomatice, ci de o promisiune sacră: aceea de a deveni un scut de protecție pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Ne adună aici o realitate dureroasă, care nu cunoaște granițe, culturi sau distanțe geografice—suferința tăcută provocată de violența domestică și de traficul de copii”.