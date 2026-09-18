Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Social Cutremur în județul Suceava, vineri dimineață

Cutremur în județul Suceava, vineri dimineață

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
imagine cutremur
Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un seism cu magnitudinea 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dimineață în județul Suceava. Hipocentrul cutremurului a fost la 21,4 km. adâncime.

Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs vineri dimineaţa, la ora locală 4:09, în zona Moldovei, judeţul Suceava, a transmis Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) citat de Agerpres.

Hipocentrul seismului a fost la adâncimea de 21,4 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe:

  • 34 km sud de Suceava
  • 58 km sud de Piatra Neamţ
  • 65 km sud de Botoşani
  • 87 km sud de Roman.

De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter. Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

cutremur
suceava
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Social
Citește mai multe din Social
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close