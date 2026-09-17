Polițiștii din Hunedoara au efectuat 18 percheziții într-un dosar privind furtul unor cantități mari de cabluri de cupru din incinta unei termocentrale

Sursa foto: Poliția Română

Polițiștii din Hunedoara au declanșat o amplă anchetă după dispariția unor cantități importante de cablu de cupru de pe șantierul termocentralei de la Mintia.

Joi, 17 septembrie 2026, polițiștii au efectuat 18 percheziții la locuințele a 12 bărbați, angajați pe șantier și suspectați că ar fi fost implicați în furtul, transportul sau valorificarea cablurilor. Prejudiciul estimat depășește 590.000 de euro.

"Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara efectuează cercetări într-un dosar penal în legătură cu sustragerea unor cantități importante de cablu din cupru din incinta unei termocentrale.

Astăzi, 17 septembrie 2026, polițiștii au pus în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară la locuințele a 12 bărbați vizați de cercetări. În urma activităților procedurale au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, inclusiv bucăți de cablu de cupru și diferite sume de bani, în lei și valută.

Cercetările au început în urma unei sesizări formulate la sfârșitul lunii august 2026, după ce reprezentanții unei societăți comerciale au constatat sustragerea, în mod repetat, a unor cabluri din cupru depozitate în incinta șantierului termocentralei, prejudiciul estimat fiind de peste 590.000 de euro", a transmis Poliția Română.

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12 angajați ai șantierului, duși la audieri

Polițiștii cercetează 12 angajați ai șantierului, cu vârste între 22 și 48 de ani. Toți cei 12 au fost duși la sediul Poliției pentru audieri.

"În baza probelor administrate, polițiștii au dispus continuarea cercetărilor față de 12 persoane, angajați pe șantierul termocentralei, pentru infracțiuni de furt cu consecințe deosebit de grave, furt, complicitate la furt și tăinuire, după caz.

Persoanele cercetate au vârste între 22 și 48 de ani și sunt din Deva, Hunedoara, Băița, Sântămăria-Orlea, Vețel, Vorța, Ilia, Simeria, aceștia fiind bănuiți de implicarea, în forme diferite, în sustragerea, transportarea sau valorificarea cablurilor din cupru.

Față de cele 12 persoane au fost emise mandate de aducere, aceștia fiind conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara pentru a fi audiați", a transmis Poliția Română.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor

Potrivit Poliției, cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.

"Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a persoanelor implicate și pentru dispunerea măsurilor legale față de acestea.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor mai multor structuri și subunități de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", a transmis Poliția Română.

Sursa foto: Poliția Română