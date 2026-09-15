Bogdan Hossu, avertisment despre inflație și piața muncii: Prețurile vor continua să crească. Tragedia este reducerea locurilor de muncă

Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa. Foto: Crișan Andreescu

Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa, atrage atenția că scăderea ratei inflației nu înseamnă și ieftinirea produselor și serviciilor. Invitat la interviurile DC NEWS acesta a explicat diferența dintre scăderea inflației și scăderea prețurilor și a lansat, totodată un avertisment privind evoluția pieței muncii, susținând că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan și reducerea locurilor de muncă pot accentua migrația românilor.

Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa, a fost invitat luni, 14 septembrie, la interviurile DC NEWS, acolo unde a explicat că adesea modul în care este prezentată evoluția inflației poate crea confuzie în rândul populației. Liderul sindical a explicat că atunci când rata inflației scade de la o lună la alta, acest lucru nu înseamnă că scad și prețurile.

Declarațiile lui Bogdan Hossu vin în contextul în care ultimele date ale INS arată că rata anuală a inflaţiei a scăzut la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie, iar serviciile s-au scumpit cu 11,28%, mărfurile nealimentare cu 6,36%, iar mărfurile alimentare cu 2,62%.

"Când spun că inflația față de luna precedentă scade, asta nu înseamnă că ea scade, scade ritmul de creștere, deci eu dacă aveam o inflație care creștea cu 10 puncte în fiecare lună, aia înseamnă că de la 100 treceam la 110, acum dacă scade rata inflației la 6% de exemplu, asta nu înseamnă că îmi scade valoarea prețurilor, ci că în loc de 110 voi avea 118. Deci prețurile vor continua să crească. Asta trebuie explicat foarte clar. Nu înseamnă că dacă rata inflației scade de la o lună la alta prețurile nu vor crește. De asta de obicei inflația se calculează de la un an la altul, adică la 12 luni, ca să vezi perspectiva, ținând cont de evoluția respectivă", a declarat Bogdan Hossu.

Ce se întâmplă pe piața muncii? Bogdan Hossu: Guvernul nu este interesat de economie

Preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa a vorbit și despre perspectivele de pe piața muncii, criticând măsurile de austeritate și avertizând că tragedia cu care se confruntă acum poporul român este reprezentată de reducerea drastică a locurilor de muncă din sectorul privat.

"Cât despre perspectiva pe piața muncii, întrucât Guvernul nu este interesat de economie, evident că nu este interesat nici de dezvoltarea unei politici de ocupare deplină. În planul de dezvoltare sustenabilă a programului Organizației Națiunilor Unite, pe care mulți decidenți politici l-au uitat, e prevăzută politica de ocupare deplină, adică fiecare cetățean să aibă un job, chiar dacă este de numai două ore sau e temporar legat de acest lucru, dar să aibă o sursă de venit.

La ora actuală, din cauza măsurilor de austeritate și a lipsei de focalizare pe rezolvarea crizelor, se tot amenința cetățeanul român cu ideea "vom face o reducere substanțială din sectorul public" și se discuta despre o disponibilizare de vreo 20 de mii de locuri de muncă. În fapt, reducerea este mult mai mică și este ineficientă pentru că nu s-a redus de unde trebuia să se reducă ca să crească eficiența serviciilor de utilitate publică și în interes general, dar tragedia este că din domeniul economic, și mă refer din domeniul economic în principal privat, s-au redus aproape 70 de mii de locuri de muncă.

Eșecul reformei din administrația publică

Deci ideea că facem reformă în administrația publică și rezultatul este că personalul disponibilizat va intra în sectorul economic este falsă.

Nu discut că nu au pregătirea ca să intre toți în sectorul economic, dar asta va stimula și mai mult migrația, deci rezultatul este că politicile făcute până la ora actuală, în ultimele 16 luni de zile, vor împinge și mai mult către migrație populația României, nu către o stabilitate.

Bogdan Hossu: Se pare că de strâns cureaua o strâng numai cetățenii

Asta din cauza faptului că spunem că strângem cureaua, dar se pare că de strâns cureaua o strâng numai cetățenii de bază, iar decidenții politici o mai lărgesc și în continuare fac investiții aiuristice, adică în loc să se focalizeze pe investiții care produc imediat bani pentru buget, să mărească veniturile la buget, să ai mai mulți bani pe care să-i împarți în perioada următoare, ei continuă cu investiții, indiferent că sunt la nivel local sau la nivel național, în continuare sunt cumpărarea mașinilor de lux, în continuare sunt realizarea de borduri, parcuri sau săli de sport", a declarat Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa, la interviurile DC NEWS.

Potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisors Group (CPAG), economia românească a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă în ultimul an, echivalentul a 1,3% din totalul ocupării, cele mai multe în sectorul privat, iar numărul şomerilor a crescut cu circa 51.000 de persoane.