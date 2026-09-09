Cine este spionul rus arestat în România. Ivan Kuțenko, de la hamal și om de afaceri, la suspect de sabotaj

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SRI a dejucat în România un sabotaj al unui cetățean rus, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, iar între timp au apărut mai multe informații despre acesta. Bărbatul era stabilit în țara noastră și are un trecut infracțional și în Rusia.

SRI a anunțat marți, 8 septembrie, că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA şi servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea unui cetăţean rus stabilit în România, iar ulterior procurorii DIICOT l-au dus în instanţă pe bărbat cu propunere de arestare preventivă. Curtea de Apel Bucureşti a dispus apoi arestarea preventivă pentru 30 de zile a spionului rus. Acum au apărut mai multe informații despre cine este, de fapt, acest bărbat și ce trecut are.

Potrivit publicației de investigații Agentstvo, cetățeanul rus arestat în România se numește Ivan Kuțenko. Bărbatul este originar din Novosibirsk, are 40 de ani și a comis anterior infracțiuni și pe teritoriul Rusiei.

Ce informații ar fi trimis din România în Rusia spionul Ivan Kuțenko

În România, cetățeanul rus era monitorizat din luna februarie, potrivit SRI. El ar fi fotografiat și filmat mai multe instalații militare, inclusiv avioane de transport marfă ucrainene, activitățile sale fiind coordonate din Rusia. Ancheta a scos la iveală că suspectul a vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași , Ilfov, dar și din București.

SRI nu a publicat numele spionului rus prins, dar publicația Agentstvo susține că l-a identificat pe bărbat ca fiind Ivan Kuțenko după ce a văzut mai multe fotografii cu acesta în presa din România, mai exact imagini din timpul reținerii spionului. Ulterior, sursa citată a găsit mai multe informații despre trecutul acestuia.

Nu este prima dată când în România sunt destructurate astfel de acțiuni periculoase la adresa securității naționale. Reținerea spionului Ivan Kuțenko în România vine după ce în primăvară, FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a destructurat o rețea de spionaj rus care exploata routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile.

Spionul rus s-a născut în Novosibirsk. Inițial a lucrat ca hamal, apoi a ajuns director de vânzări

Potrivit biografiei reconstituite de Agentstvo, în anul 2010, Ivan Kuțenko lucra ca hamal, iar în 2018 ca director de vânzări.

"Kuțenko s-a născut în Novosibirsk, conform documentelor scurse și verificate. În 2010, a lucrat ca hamal, iar în 2018, ca manager de vânzări în Novosibirsk.

În același timp, o afacere în Novosibirsk a fost înregistrată pe numele său. Din 2007, a fost coproprietar și director al două companii: Sibles (comerciant de cherestea) și Profi (comerciant de cereale). Ambele au încetat să mai existe de atunci. O altă companie pe care o deținea în coproprietate, Arena, comerciant de cherestea, s-a închis în 2019, conform datelor Spark. Profitul net al acesteia în 2016 (cel mai recent an disponibil) a fost de 5.000 de ruble, iar veniturile au fost de 857 de milioane de ruble", scrie sursa citată.

Afacerea pe care spionul rus o are în Novosibirsk

În prezent, Ivan Kuțenko ar mai deține o singură companie "Avers", înființată în anul 2012.

"Kuțenko deține încă o afacere - compania "Avers" cu sediul în Novosibirsk, care vinde echipamente. Această organizație a fost fondată în 2012. În 2016, Kuțenko a devenit directorul general al companiei, dar a demisionat din această funcție câteva luni mai târziu în acel an. Situațiile financiare ale companiei din 2014 (cele mai recente disponibile) arată un profit net de 95.000 de ruble pentru anul respectiv și venituri de 15,7 milioane de ruble", mai scrie sursa citată.

Ivan Kuțenko și fratele său, acuzați de jaf în Rusia

Un raport al poliției din Novosibirsk, din 2008, ar arăta că Ivan Kuțenko, fratele său, alături de o a treia persoană au fost cercetați pentru tâlhărie.

Cei trei ar fi urcat un bărbat într-o mașină, l-ar fi dus pe un câmp și, folosind o armă neletală cu bile, i-ar fi furat telefonul, 250 de ruble și puloverul. Victima ar fi ajuns la spital cu o rană împușcată. Nu este clar cum s-a finalizat procesul, subliniază Agentstvo.

Spionul Rusiei a zburat de mai multe ori în România

Sursa citată mai arată că, înainte de războiul din Ucraina, Ivan Kuțenko a zburat de mai multe ori în România.

"Înainte de războiul din Ucraina, conform documentelor, Kuțenko a zburat în România de mai multe ori – în 2019 și 2021. De asemenea, a zburat în Republica Moldova, țara vecină a României, în 2020, iar după începerea războiului, a zburat cel puțin o dată, în 2022, în Turcia, care servește drept nod de transport care leagă Rusia de țările UE", mai scrie Agentstvo, precizând că rudele cetățeanului rus nu au putut fi contactate.

Reținerea spionului în România vine în contextul în care autoritățile ruse au negat în repetate rânduri acuzațiile de implicare în operațiuni de sabotaj în țări europene. Moscova nu a comentat deocamdată incidentul din România.

Reamintim că în luna iunie, un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei.