Șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi, prins băut la volan în Timiș

Șofer de microbuz care transporta elevi, prins băut la volan. Sursa foto: IPJ Timiș.

Prima zi de școală se putea încheia dramatic pentru 14 elevi din Timiș. Șoferul de microbuz care îi transporta la şcoală, pe ruta Jamu Mare - Gătaia, din judeţul Timiş, a fost depistat sub influența alcoolului, în urma unui control făcut de poliţişti.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş informează, luni, 7 septembrie, că poliţiştii din Gătaia au oprit pentru control, pe raza oraşului Gătaia, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit sursei citate.

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„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 4.325 de lei şi au dispus reţinerea permisului de conducere, şoferului fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, precizează IPJ Timiș.

Poliția va continua activităţile de verificare a transportului de elevi, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere şi creşterii gradului de siguranţă al copiilor, se mai arată în sursa citată.

Nou început de an școlar pentru elevi

Aproape 2.900.000 de elevi şi preşcolari au început, astăzi, 7 septembrie, noul an şcolar - 2026-2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cursurile anului şcolar 2026-2027 se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.



Președintele Nicușor Dan, ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis mesaje, luni dimineață, la începutul noului an școlar.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

Intervale de cursuri

de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;

de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

Intervale de vacanţă

de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;

de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;

de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.