Vilă cu etaj la prețul de 25.800 de euro, scoasă la vânzare de ANAF

ANAF a scos la vânzare o vilă cu etaj la prețul de doar 25.800 de euro. Există însă o problemă la această proprietate.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la licitație o vilă cu o suprafață utilă de 315 metri pătrați, cu etaj, din Târgu Jiu. Prețul de pornire este de 135.585 de lei, aproximativ 25.800 de euro, în contextul în care costul de pe piață a unei astfel de proprietăți ar fi dublu.

Potrivit site-ului oficial de licitații al ANAF, prețul vilei a fost redus la jumătate, după ce a mai organizat două licitații pentru această locuință și nu a găsit cumpărător.

Noul anunț vine la doar câteva zile după ce ANAF a scos la vânzare un apartament cu două camere din orașul Costești, județul Argeș, cu un preț de pornire de 15.700 de euro.

De ce ANAF a înjumătățit prețul și nu a reușit să vândă vila până acum

Cel mai probabil oamenii nu s-au înghesuit să cumpere această proprietate deoarece vila este locuită și "necesită evacuarea ocupanților", potrivit anunțului ANAF.

În plus, vila nu are CF și nici număr cadastral, iar terenul aferent proprietății aparține unei alte persoane și nu este scos la vânzare.

Și asta nu este tot. Potrivit anunțului publicat de ANAF, în casă sunt infiltrații prin tavane, iar finisajele s-au deteriorat.

Vila are și o anexă

Printre utilitățile enumerate de ANAF se numără: curent electric, apă, canalizare la fosă septică și gaze. Vila scoasă la licitație are și o anexă, folosită drept magazie. Taxa pentru participarea la licitație este de 13.558 de lei.

Iată anunțul integral publicat de ANAF:

"Imobil compus din casa de locuit C1, cu regim de înălțime P+1E, cu suprafața construită parter de 107,35 mp și etajul de 107,35 mp, alipit de corpul P+1E, este o construcție parter de 100,8 mp, încălzire centrală gaze și calorifere, finisajele sunt considerate medii, anumite finisaje s-au deteriorat, sunt infiltrații prin tavane, gresie desprinsă.

Anexa C2 – cu regim de înălțime P, în suprafață de 104,1 mp, construită din bolțari cu finisaje minimale, pavimente beton, curent electric, se folosește ca și magazie; fără CF și nr. cadastral.

Terenul aferent proprietății are formă dreptunghiulară și deschidere la str. Călărași, aparține altui proprietar și nu face obiectul evaluării".

La sfârșitul lunii august, ANAF a scos la vânzare un apartament de 54 de mp, în cea mai bună zonă din Oradea, cu 18.850 de lei.