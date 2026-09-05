Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de pe Pasajul Obor din Capitală - UPDATE

Bărbat mort după ce s-ar fi aruncat de pe Podul Obor din Capitală. Sursa foto: Captură video Realitatea Plus

Un bărbat a murit, sâmbătă dimineață, după ce s-a aruncat de pe Pasajul Obor din București.

UPDATE: Informația în legătură cu decesul bărbatului a fost confirmată de autorități

Poliţiştii de la DGPMB - Secţia 9 au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 11:30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2.

Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse pentru salvarea persoanei, un echipaj SMURD sosit la faţa locului a constatat decesul bărbatului, se arată într-un comunicat al DGPMB.

Conform sursei citate, cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri.

Cercetările vor fi continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, a mai precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Un bărbat a căzut, sâmbătă dimineață, de pe Podul Obor din București.

Din primele informații neconfirmate încă de către autorități, bărbatul s-ar fi aruncat, eveniment care a dus la decesul acestuia, potrivit Realitatea Plus.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere și Poliției Locale. De asemenea, sunt așteptate echipe din cadrul Poliției Române, inclusiv specialiști ai Serviciului Omoruri, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Potrivit martorilor aflați la fața locului, bărbatul ar fi avut peste 50 de ani.