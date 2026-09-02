Antifrauda are, de azi, o voce proprie: S-a înființat Sindicatul Național Antifraudă Fiscală - "ACVILA"

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A fost înființat Sindicatul Național Antifraudă Fiscală – „ACVILA”, prima organizație creată pentru a reprezenta și proteja drepturile inspectorilor antifraudă și ale specialiștilor din ANAF și Ministerul Finanțelor. Pe fondul unei lupte continue împotriva evaziunii fiscale, noul sindicat își propune să ofere membrilor săi independență profesională, protecție juridică și condiții de muncă adaptate activității operative, potrivit unui comunicat de presă remis DC News.

Evaziunea și frauda fiscală nu se desfășoară doar de luni până vineri și nu se opresc la sfârşitul programului unei instituții.

Transporturile de mărfuri, activitatea comercială, tranzacțiile și fenomenele economice care pot genera prejudicii bugetului public continuă seara, noaptea, în weekend și în zilele de sărbătoare.

De aceea, lupta împotriva fraudei fiscale este una de zi cu zi. O structură modernă de antifraudă trebuie să aibă capacitatea reală de analiză, prevenţie şi intervenţie atunci când situația operativă o impune, nu exclusiv în limitele unui program administrativ clasic.

Nu putem combate eficient o fraudă care funcționează 7 zile din 7 cu mecanisme concepute să funcţioneze doar de luni până vineri. Dar această exigență trebuie să funcționeze în ambele sensuri.

Dacă statul dorește o Antifraudă prezentă, flexibilă, operativă și eficientă, trebuie să asigure inspectorilor protecţia juridică și profesională, resursele, logistica, condițiile de muncă și recunoaşterea corespunzătoare responsabilității și riscurilor asumate. Eficienţa instituției și respectul pentru inspectorul antifraudă nu sunt obiective opuse. Ele trebuie să facă parte din acelaşi proiect.

O antifraudă modernă, independentă și eficientă

ACVILA susţine profesionalismul, integritatea, independența profesională și responsabilitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Ne dorim o administrație fiscală în care deciziile operative și prioritățile de control să fie fundamentate pe analiză de risc, criterii profesionale, informații și instrumente moderne, iar inspectorii să îşi poată exercita atribuţiile cu profesionalism și independenţă.

Resursele Antifraudei trebuie concentrate acolo unde riscul fiscal este real şi unde intervenţia statului poate produce rezultate concrete pentru buget și pentru societate.

În acelaşi timp, inspectorul antifraudă trebuie să ştie că, atunci când îşi exercită atribuţiile cu bună-credinţă și în limitele legii, organizația sindicală îl va apăra și îl va reprezenta.

Prin reprezentare, dialog şi acţiune sindicală, ACVILA urmărește să promoveze demnitatea profesiei și să contribuie la construirea unei administrații fiscale moderne, profesioniste, eficiente și respectate.

„Forța ACVILA stă în unitate”

„ACVILA nu poate funcționa doar prin voce, ci prin structură. ACVILA vede de sus, dar trebuie să construiască la sol. Forța organizației noastre nu va sta doar în numărul membrilor, ci în încrederea reciprocă, solidaritate și capacitatea de a acționa unitar. Vrem o Antifraudă puternică, pentru că statul are nevoie de ea. Dar vrem, în aceeaşi măsură, inspectori protejați, respectați și independenți profesional. Nu putem cere performanță fără să oferim oamenilor instrumentele, protecția și respectul necesare pentru a o obține.”, a declarat conducerea Sindicatului Național Antifraudă Fiscală - ACVILA.

Obiectivele principale ale Sindicatului ACVILA

Apărarea efectivă a drepturilor profesionale, economice și sociale ale membrilor;

Acordarea de asistență juridică de specialitate membrilor organizației;

Apărarea independenței profesionale și a demnității inspectorului antifraudă;

Promovarea unui dialog transparent, echilibrat şi constructiv cu ANAF,

Ministerul Finanţelor și celelalte instituții competente;

Susținerea unor condiții de muncă echitabile, sigure și corelate cu responsabilitatea și nivelul de risc al activității de antifraudă;

Susținerea unei organizări operative adaptate realităților economice şi necesității combaterii fraudei fiscale în mod permanent;

Promovarea utilizării analizei de risc și a instrumentelor moderne pentru identificarea și prioritizarea zonelor cu risc fiscal ridicat;

Consolidarea solidarității între colegii din structurile de antifraudă fiscală din întreaga țară;

Promovarea respectului pentru profesia de inspector antifraudă;

Contribuția la construirea unei administrații fiscale moderne, profesioniste și eficiente.

Independență. Transparență. Responsabilitate

Aceștia sunt cei trei piloni fundamentali pe care Sindicatul Național Antifraudă Fiscală ACVILA îşi va construi activitatea. Credem într-o Antifraudă puternică, dar şi într-un inspector puternic.

Credem într-o instituție eficientă, dar și într-o instituție care își respectă oamenii. Credem că performanța se construieşte prin profesionalism, independență, tehnologie, protecție și responsabilitate. ACVILA lansează un apel la unitate către colegii din structurile de antifraudă fiscală din întreaga țară.