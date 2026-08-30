Afluenţi ai râurilor Arieş şi Mureş, sub Cod galben de inundaţii, în orele următoare

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Hidrologii au emis, duminică, o nouă atenţionare Cod galben de inundaţii, ce vizează, pe parcursul orelor următoare, afluenţi ai râurilor Arieş şi Mureş, din arealul judeţelor Alba şi Cluj.

Conform Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Baia de Arieş - amonte S.H. Turda, respectiv afluenţii Mureşului de pe sectorul aval S.H. Ocna Mureş - amonte S.H. Acmariu (judeţele: Alba şi Cluj).

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Alba şi Cluj.