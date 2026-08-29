Unde ajung, de fapt, banii pentru tineri. Rafael Barac-Bologa: "Un concert pentru cetățenii orașului NU este o activitate de tineret"

Rafael Barac-Bologa, președintele Consiliului Tineretului din România (CTR), atrage atenția asupra modului în care sunt finanțate activitățile destinate tinerilor și susține necesitatea unei noi legi în domeniu.

Actuala Lege a tinerilor datează din 2006, iar reprezentanții CTR consideră că aceasta trebuie actualizată.

În același timp, Rafael Barac-Bologa a criticat reducerile care afectează educația și a amintit că organizația s-a alăturat protestelor organizate de federațiile studențești.

"Noi ne-am alătura Federaților Studențești în protestele în care acestea le-au organizat, de altfel am și susținut revendicările acestora împreună cu ei. Noi am spus tare și răspicat că NU educația este primul loc din care trebuie să tăiem", a spus Rafael Barac-Bologa.

CTR cere o nouă Lege a tinerilor

Președintele CTR a explicat că una dintre principalele priorități ale organizației este adoptarea unei noi Legi a tinerilor, în condițiile în care actualul act normativ a fost publicat în urmă cu două decenii.

"CTR tratează niște subiecte la nivel macro, iar două dintre marile obiective de politică publică pe care noi le avem este să putem obține o nouă lege a tinerilor, pentru că actuala lege a tinerilor a fost publicată în 2006.

Legea tinerilor stabilește mai multe mecanisme. Stabilește obligativitatea autorităților locale de a avea un consiliu consultativ pentru probleme de tineret și totodată stabilește obligativitatea ca în fiecare buget al primăriilor să existe un fond destinat la nivelul primăriilor de municipii, al municipiilor reședință de județ și al consiliilor județene trebuie să existe un fond destinat activităților de tineret. Se spune foarte clar cum trebuie utilizat și ce înseamnă un fond destinat activităților de tineret”, a explicat acesta.

„Un concert destinat cetățenilor orașului nu este o activitate de tineret”

Rafael Barac-Bologa susține că, de-a lungul timpului, CTR s-a confruntat cu administrații locale care interpretează greșit destinația acestor fonduri.

"Noi, de-a lungul timpului, ne-am luptat cu administrațiile. De cele mai multe ori, procesul merge destul de bine, dar spun „ne-am luptat” pentru că există și administrații locale care nu își doresc sau nu înțeleg și consideră că un concert destinat cetățenilor orașului este o activitate de tineret.

Chestiunea aceasta este total falsă. Adică, dacă tinerii participă, nu înseamnă că putem bugeta dintr-un fond destinat activităților de tineret astfel de concerte", a explicat Rafael Barac - Bologa, președintele Consiliului Tineretului din România.