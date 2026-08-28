A murit jurnalista Brîndușa Armanca. Mesajul lui Dominic Fritz

A murit jurnalista Brândușa Armanca. Sursa foto: Brindusa Armanca, Facebook

Jurnalista, autoarea și profesoara universitară Brîndușa Armanca a murit vineri, la vârsta de 72 de ani.

Jurnalista Brînduşa Armanca, proaspăt devenită Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, a murit, vineri, la vârsta de 72 de ani.

„Timişoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei şi profesoarei universitare Brînduşa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei şi culturii timişorene, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara. Timişoara şi România au pierdut un reper de profesionalism şi curaj civic, într-o perioadă extrem de dificilă. Îi sunt recunoscător Brînduşei Armanca pentru încăpăţânarea cu care a promovat valorile Proclamaţiei de la Timişoara şi s-a bătut pentru libertatea de exprimare şi dialog”, a declarat, vineri, într-un comunicat, primarul Dominic Fritz.

Brîndușa Armanca, o viață dedicată jurnalismului

De-a lungul unei cariere remarcabile, Brînduşa Armanca a contribuit decisiv la formarea generaţiilor de jurnalişti. S-a aflat printre fondatorii Secţiei de Jurnalistică a Universităţii de Vest din Timişoara.

Ca directoare a Institutului Cultural Român din Budapesta (2006-2012), a consolidat legăturile culturale româno-maghiare şi a promovat cultura română în spaţiul european.

Autoare a numeroase volume şi documentare dedicate jurnalismului, Timişoarei şi Banatului, Brînduşa Armanca a contribuit la păstrarea memoriei şi identităţii culturale a oraşului. Activitatea sa a fost recunoscută prin Distincţia Culturală a Academiei Române şi Premiul pentru Merit Cultural al Ungariei.

Ca vicepreşedinte al Societăţii Timişoara şi membră a Grupului pentru Dialog Social, a fost o prezenţă activă în viaţa civică, apărând valorile democratice şi spiritul Proclamaţiei de la Timişoara, potrivit Agerpres.

Tot în luna august, presa din Constanța s-a despărțit de Alina Mitrache. Zeci de colegi, prieteni și oameni care au cunoscut-o și-au luat rămas bun de la jurnalista și prezentatoarea de știri de la Dobrogea TV, care s-a stins din viață după o luptă grea cu boala.