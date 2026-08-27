Cazul generalului Lucian Pahonțu, speculat doar de zona USR. Istoricul Mădălin Hodor demontează teoriile #rezist

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Reacții ferme după investigația Recorder privind trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu. În timp ce subiectul a fost speculat politic de USR, istoricii și cercetătorii desființează scenariul avansat de jurnaliști. Mădălin Hodor (CNSAS) și jurnalista Simona Ionescu explică de ce acuzațiile privind eventuale acte de poliție politică sau implicarea în dosarele Revoluției nu se susțin pe baza documentelor oficiale.

Recenta investigație Recorder care îl vizează pe generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), a fost speculată doar de USR și presa hashtag, în timp ce specialiștii în domeniu, care au cercetat ani întregi documentele privitoare la evenimentele din decembrie 1989 nu au fost întrebați. Chiar Simona Ionescu, jurnalist cu mare experiență în „dosarele Revoluției“, a arătat, în cadrul unui editorial EVZ, de ce scenariul celor de la Recorder nu este credibil.

Într-un interviu oferit Cotidianul, Mădălin Hodor, membru în Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), precizează că instituția a primit răspunsuri detaliate legate de activitatea lui Lucian Pahonțu în perioada anului 1989.

„Din ce știu eu, sunt cele mai detaliate răspunsuri pe care le-am primit vreodată despre activitatea exactă a domnului Pahonțu în perioada respectivă. Iar, în momentul de față, lucrarea este în verificare“, a precizat acesta. El a adăugat că „e puțin probabil ca un ofițer de la Trupele de Securitate, în poziția domnului Pahonțu, să fi făcut ceea ce se numesc «acte de poliție politică», pentru că ei nu se ocupau cu așa ceva“.

Faptul că generalul Pahonțu a făcut parte din trupele de Securitate nu înseamnă că a făcut și poliție politică, precizează Mădălin Hodor.

„Uitându-mă la cariera dânsului și pe unde a activat, nu știu, e puțin probabil ca ofițerii de la Trupele de Securitate să urmărească persoane, să facă note informative și așa mai departe. Nu spun că e exclus, dar e o șansă mai mică decât dacă ar fi activat direct în cadrul Departamentului Securității Statului“, a mai spus acesta.

Deși verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu au fost cerute încă din 2008, multe documente au fost eliberate abia după solicitarea Recorder. În plus, Mădălin Hodor a explicat că multe lucruri care îi privesc cariera lui Lucian Pahonțu erau deja știute și publicate în presa anilor 2000.