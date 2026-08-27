Peste 310 milioane de lei în contracte între Ministerul Mediului și o companie de monitorizare a aerului. Unul dintre fondatori, anchetat într-un dosar asociat cu Mafia italiană

Contract semnat/ rol ilustrativ. Sursa foto: Magnific

Peste 310 milioane de lei au ajuns, în ultimii șase ani, în contracte încheiate de Ministerul Mediului cu Orion Europe SRL, companie care furnizează echipamente și servicii pentru monitorizarea calității aerului. Printre fondatorii firmei s-a numărat italianul Sergio Solmi, anchetat în Italia într-un dosar privind deturnarea unor fonduri și trucarea unei licitații, în care presa italiană a relatat și despre presupuse legături cu organizația mafiotă Camorra.

Ministerul Mediului a încheiat, în perioada 2021-2026, mai multe contracte cu SC Orion Europe SRL, companie care furnizează echipamente și servicii în domeniul monitorizării calității aerului. Societatea a fost înființată în 2006, iar printre fondatorii săi s-a numărat și italianul Sergio Solmi. Numele acestuia a apărut în presa italiană în legătură cu o anchetă din 2010 privind presupusa deturnare de fonduri și trucarea unei licitații pentru instalarea unor stații de monitorizare a calității aerului în Italia.

În relatările de la acea vreme, erau menționate și presupuse legături cu organizația mafiotă Camorra, potrivit Jurnalul.

Valoarea cumulată a contractelor încheiate între Ministerul Mediului și Orion Europe SRL în perioada 2021-2026 depășește 310 milioane de lei, cu TVA inclus.

DCNews a solicitat un punct de vedere din partea ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, cu privire la contractele încheiate cu Orion Europe SRL și la informațiile privind istoricul companiei, însă nu a primit un răspuns în acest sens.

Contract de peste două milioane de lei pentru monitorizarea calității aerului

Cel mai recent contract a fost încheiat la 30 iulie 2026 și are ca obiect servicii de întreținere preventivă și asigurarea consumabilelor pentru echipamentele achiziționate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și vizează dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului din România.

La 13 aprilie 2026, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în SEAP anunțul de participare pentru achiziția serviciilor de întreținere preventivă și a consumabilelor necesare echipamentelor. Acestea sunt utilizate pentru măsurarea continuă a calității aerului în stațiile de monitorizare și pentru respectarea cerințelor prevăzute de directivele europene în domeniu.

Valoarea estimată inițial a contractului a fost de 1.704.000 de lei fără TVA, respectiv 2.061.840 de lei cu TVA.

Procedura a fost organizată prin licitație deschisă, iar la aceasta a fost depusă o singură ofertă, cea a SC Orion Europe SRL. Oferta a fost declarată admisibilă, iar la 30 iulie 2026, Ministerul Mediului a încheiat cu SC Orion Europe SRL contractul nr. 312/2026. Valoarea finală negociată a fost de 1.797.976 de lei fără TVA, respectiv 2.054.551 de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 410.910 euro.

Echipamente instalate în 16 județe

Potrivit caietului de sarcini, echipamentele pentru care au fost contractate serviciile de întreținere fac parte din infrastructura utilizată pentru monitorizarea calității aerului la nivel național.

Este vorba despre:

17 cabine cu accesorii pentru amplasarea echipamentelor;

24 de prelevatoare cu debit scăzut pentru PM2,5;

23 de prelevatoare cu debit scăzut pentru PM10, necesare determinărilor de metale grele;

8 prelevatoare cu debit ridicat pentru hidrocarburi aromatice policiclice;

4 seturi de senzori meteorologici.

Echipamentele au fost instalate în județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

Documentația precizează că garanția tehnică a echipamentelor și accesoriilor a expirat etapizat, în perioada 30 august-18 decembrie 2025.

Cum a evoluat structura Orion Europe SRL

SC Orion Europe SRL a fost înființată la București, la 23 septembrie 2006, având inițial ca asociați SC Orion SRL și Biobit SRL. Printre administratorii societății se aflau cetățeanul italian Sergio Solmi și românul Mihai Ștefan Angheliu.

În 2015, în structura companiei se regăseau SC Biobit SRL, Mihai Ștefan Angheliu, Sergio Solmi și Stefano Solmi. Ulterior, în urma unor cesiuni de părți sociale, asociați au rămas SC Biobit SRL, cu 52,5% din capitalul social, și Mihai Ștefan Angheliu, cu 47,5%.

Potrivit unei încheieri a Registrului Comerțului din 23 septembrie 2019, Orion Europe SRL îi avea ca asociați pe SC Biobit SRL și Mihai Ștefan Angheliu. SC Biobit SRL era deținută, la rândul său, de Mihai Ștefan Angheliu.

Ancheta din Italia

În 2010, Sergio Solmi și compania Orion din Italia au fost vizați într-un dosar privind presupusa deturnare de fonduri dintr-un program de măsurare a calității aerului. Potrivit presei italiene, ancheta viza și presupusa trucare a unei licitații publice pentru instalarea unor stații de monitorizare a calității aerului în orașul Caserta.

În relatările despre dosar erau menționați, printre alții, Maurizio Mazzotti, unul dintre responsabilii administrației orașului Caserta, precum și un fost consilier regional și prefectul din Frosinone. Afacerea a fost asociată în presa italiană și cu presupuse legături cu organizația mafiotă Camorra.

Sergio Solmi a fost achitat în anul 2014 în dosarul privind atribuirea contractului pentru instalarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în Caserta, potrivit presei italiene.

Contractele încheiate cu Ministerul Mediului

Compania Orion Europe SRL a încheiat cu Ministerul Mediului mai multe contracte începând din 2021. Valoarea cumulată indicată pentru perioada 2021-2026 este de 310.700.499,8 lei cu TVA inclus.

Printre contractele menționate se numără:

1 octombrie 2021 - contract în valoare de 9.058.120,1 lei cu TVA, pentru furnizarea unor echipamente de monitorizare a calității aerului.

9 mai 2023 - contract în valoare de 6.657.419,3 lei cu TVA, având ca obiect furnizarea unor echipamente pentru monitorizarea unor poluanți din aer.

26 octombrie 2023 - contract în valoare de 256.486.650 de lei cu TVA, pentru dezvoltarea și optimizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului din România.

1 iulie 2024 - contract în valoare de 1.999.200 de lei cu TVA, pentru realizarea unui studiu privind analizarea surselor naționale de emisii de poluanți atmosferici.

2 iulie 2025 - contract în valoare de 299.575 de lei cu TVA, pentru studii privind repartizarea pe ghidul EMEP a datelor referitoare la emisiile de poluanți atmosferici.

10 martie 2026 - contract în valoare de 227.359 de lei cu TVA, pentru servicii de asistență tehnică.

28 iunie 2026 - contract în valoare de 23.205.183,4 lei cu TVA, pentru servicii de consultanță și expertiză privind evaluarea metodologiei de stabilire a măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți atmosferici.

30 iulie 2026 - contract în valoare de 2.054.551 de lei cu TVA, pentru întreținerea preventivă și asigurarea consumabilelor aferente echipamentelor de monitorizare a calității aerului.

Contractul din 26 octombrie 2023, în valoare de peste 256 de milioane de lei, reprezintă cea mai mare valoare individuală dintre contractele enumerate.