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Alertă în nordul județului Tulcea: Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 26 Aug 2026
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productie drona
Sursa foto: https://www.freepik.com, @DC Studio

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis miercuri seară pentru nordul județului Tulcea.

Locuitorii din zonă au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și li s-a recomandat să se adăpostească.

ISU Tulcea a anunțat că, la ora 23:05, autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului. 

”Alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

VEZI ȘI: Dronă detectată la granița României: Un elicopter, ridicat de la sol. Locuitorii din Tulcea, avertizați prin mesaj RO-Alert/ UPDATE: MApN, precizări

Un elicopter al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol

MApN a transmis că o țintă aeriană a fost detectată în apropierea frontierei cu România, iar Forțele Aeriene Române au ridicat un elicopter pentru monitorizarea situației. 

„Miercuri, 26 august, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 23:05.

Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol la ora 23:10 pentru monitorizarea situației.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a informat MApN. 

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