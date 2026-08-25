Accident mortal pe Valea Oltului: Șoferul unei autoutilitare a murit după impactul cu un TIR

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un accident rutier grav s-a produs marți seara pe DN 7, în zona Lotrişor din Brezoi, județul Vâlcea.

Pompierii militari intervin, marţi seara, pe DN 7, în zona Lotrişor din localitatea Brezoi, pentru descarcerarea unei persoane rămasă blocată într-o dubă care s-a izbit de un autotren, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Vâlcea).

Potrivit sursei citate, persoana a fost găsită inconştientă, la faţa locului intervenind echipaje de la Staţia Brezoi şi Detaşamentul Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale de descarcerare.

Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au precizat că şoferul autoutilitarei a fost declarat decedat de către echipajele medicale aflate la faţa locului după ce a fost scos din maşină.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit, din primele verificări efectuate, că în evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară care tracta o platformă pe care se afla un autoturism şi un ansamblu de vehicule (TIR). În urma impactului dintre autoutilitară şi semiremorca ansamblului de vehicule, conducătorul autoutilitarei a decedat", a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

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Circulația, blocată pe ambele sensuri

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, Cristi Tudor, a precizat că este vorba de o autoutilitară înregistrată în Bulgaria, care circula pe sensul dintre Sibiu spre Râmnicu Vâlcea şi care ar fi pătruns pe contrasens, unde s-a lovit frontal de semiremorca TIR-ului ce venea din sensul opus.

În zonă, circulaţia este blocată pe ambele sensuri de mers, autorităţile activând şi Planul Roşu de intervenţie, care a fost însă dezactivat la scurt timp după ce echipajele au ajuns la faţa locului.

Intervenţia este îngreunată de ploaia torenţială de pe Valea Oltului, potrivit Agerpres.

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