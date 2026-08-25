PPE și Renew cer Comisiei Europene blocarea fondurilor PNRR din cauza "amendamentului Fritz". Ponta: Au ieșit stăpânii USR la luptă pe față!

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

PPE și Renew cer Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR.

Comisia Europeană este îndemnată să blocheze fondurile din PNRR pentru România din cauza "amendamentului Fritz". Solicitarea vine din partea grupului politic de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) și din partea liberalilor de la Renew Europe. Potrivit unei scrisori publicate de Politico, aceștia îi solicită președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, "din cauza încălcărilor statului de drept".

Prin intermediul acestei scrusori, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen "să clarifice fără echivoc" că banii — parte din PNRR, fondul de redresare post-pandemic al UE — nu vor fi acordați decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a Legii ANI, care ar putea duce la interzicerea exercitării funcției de primar de către liderul USR, Dominic Fritz.

"Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică", a declarat Valérie Hayer pentru Politco.

Manfred Weber a adăugat că "dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică — este o problemă legată de statul de drept".

Victor Ponta: Au ieșit stăpânii lui Fritz și ai USR la luptă pe față!

Fostul premier Victor Ponta a criticat dur solicitarea celor de la PPE și Renew.

"Hai că au ieșit stăpânii lui Fritz și ai USR la luptă pe față! Când este vorba despre Gauleiterul Fritz și despre Sturmbannführerii din USR, nu se mai prefac că le pasă de statul de drept, de regulile europene și de toate celelalte ipocrizii și minciuni pe care le folosesc pentru a prosti „focile europene”. Acum vin direct cu pumnul și bâta peste noi!

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Gata: cum își permit nenorociții aceia de români să se ia de oamenii lor?! Păi, Fritz și USR le dau miliarde de euro celor de la Rheinmetall, le dau bani pentru Ucraina și urmează să le dea companiile din energie. Ce le pasă lor de legile și de hotărârile judecătorești din România? Vax albina!

Ce contează Nicușor Dan? Ce contează PNL și UDMR, care sunt membre ale PPE, dar au votat legea ANI? Ce contează că nimeni nu ar îndrăzni să spună în Germania că un politician condamnat de un judecător trebuie să rămână în funcție?

Este ceva clasic în istorie: noi suntem colonia lor și nu avem voie să ne atingem de cei trimiși de ei să ne spolieze, pentru că suntem imediat sancționați „cu fermitate”!

Poate că acum înțelegeți cu toții cum a câștigat Klaus Iohannis alegerile din 2014, tocmai când România devenea independentă economic și politic. Și poate că acum ne ajung atâta umilință și atâta jaf și îi izgonim pe toți „arendașii” care ne spoliază sub protecția stăpânilor lor de la Bruxelles!", a scris Victor Ponta pe pagina lui de Facebook.