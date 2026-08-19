Dominic Fritz, o diversiune. Semnal după capcana în care a picat Nicușor Dan: Cineva l-a păcălit

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Aproximativ 100 de timișoreni au ieșit la protest în Piața Operei, pentru Dominic Fritz după decizia CCR privind legea ANI. Victor Ponta a comentat subiectul.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, ar urma să părăsească, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii Legi ANI, scaunul de edil. Amendamentul ce s-a popularizat cu numele său a fost găsit constituțional de CCR. Astfel, primarul din Timișoara și-a îndemnat cetățenii să protesteze împotriva abuzului în Piața Operei din oraș. Fostul premier și lider PSD, actual deputat în grupul parlamentar ”Uniți pentru România”, Victor Ponta, a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea "Cheia Zilei" moderată de Niels Schnecker.

"Credeți că moare cineva, cu adevărat, de grija lui Fritz?"

"Este încă o tactică a USR. Bolojan văd că merge din ce în ce mai mult cu ei în această direcție. Este o diversiune care ascunde problemele țării. Eu cred că oamenii ar trebui să meargă să protesteze la Timișoara, în București, în toată țara, pentru faptul că în continuare avem un guvern interimar, aș spune ilegitim, un guvern demis, fără miniștri, care nu se ocupă de problemele țării. Eu cred că ar trebui protestat pentru că avem în continuare cea mai mare inflație din Europa, cele mai mari prețuri la energie, la alimente, cu cele mai mici salarii și cu cele mai mari taxe. Asta este viața oamenilor. Credeți că în afară de câțiva securiști și beneficiari ai USR moare cineva, cu adevărat, de grija lui Fritz? Toată lumea se gândește la guvern, la creșteri salarii, creșteri de pensii, scăderea prețurilor la energie, scăderea inflației și alte probleme reale. Ce facem cu bursele de elevi? Fritz nu i-a chemat în piață pe oameni să protesteze după ce guvernul lor a tăiat bursele elevilor. În rest, securismele lor sunt doar pentru o mână de oameni, suficient de înstăriți astfel încât să nu mai gândească și să-i lase pe Fritz și Bolojan să gândească pentru ei.

"Președintele ar trebui să facă nominalizarea. Varianta cu Veștea a fost o capcană. Cineva l-a păcălit"

Președintele ar trebui să facă nominalizarea. Trebuie să se elibereze. Treaba lui este să numească un prim-ministru, nu să facă majorități. Fiind înconjurat și parazitat de virușii useriști nu mai are curaj să acționeze. Trebuie să-și facă curaj să pună un prim-ministru care se va ocupa de România, nu de Germania, Franța sau Ucraina. Atunci când l-a nominalizat pe Veștea a fost o mare greșeală. O nominalizare total greșită. Nicușor Dan trebuie să nominalizeze ori pe criteriu politic, ori pe criteriu tehnocrat. Cine are cele mai multe voturi? Grindeanu le are. Cine mai e? Simion cu AUR. Pe criteriu tehnocrat îl poate propune pe Nazare sau altcineva, cu o listă de obiective. Varianta cu Veștea a fost o capcană. Cineva l-a păcălit pe președinte. A profitat de lipsa lui de experiență politică. Sper că nu-l mai ascultă pe cel care l-a păcălit.

"Sunt aceiași judecători care au anulat alegeri. Atunci erau foarte fericiți"

Folosesc o tactică comunistă prin care ne explică că albul e negru și negrul e alb. Eu, de exemplu, am fost anchetat 8 ani de zile și instanța a spus că sunt nevinovat. Acela a fost un abuz. La Fritz e invers. El a fost condamnat de două instanțe. La cine e abuzul? La mine e abuzul, nu la el. Acesta e stilul USR. Au stilul prin care aplică legea doar pentru cei aflați în afara cercului lor. Legea e doar pentru proști, pentru români, iar lor nu li se aplică. Hai să închidem povestea cu CCR și să spunem lucrurilor pe nume. Spun ceva ce toată lumea va înțelege. Sunt aceiași judecători care au anulat alegeri, fără să știm exact de ce, l-au interzis pe Călin Georgescu să candideze a doua oară și n-am auzit USR-ul să protesteze atunci. Atunci erau foarte fericiți. Mie nu-mi place ce decide CCR-ul și știți de ce și de când. Nu-mi place din 2012, atunci când 7 milioane au votat să-l demită pe Băsescu, iar CCR a spus 'nu'. Pe useriști nu-i interesează să se aplice legea. Ei vor ca instituțiile statului să-i oprească pe adversari și să nu se atingă de ei. Când se mai atinge cineva de ei încep să țipe ca din gură de șarpe. Le spun eu acum că nu moare nimeni de grija lui Fritz", a explicat Victor Ponta.

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