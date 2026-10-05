Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, declarații după consultările cu Nicușor Dan la Cotroceni: „Președinția e un factor de blocaj”/ „I-am reproșat deraierea de la democrație”

Reprezentanții AUR, declarații după consultările de la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres

Reprezentanții AUR au făcut declarații, luni după-amiază, la ieșirea de la consultările cu Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni.

Reprezentanții AUR au ieșit, luni după-amiază, de la consultările organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării candidatului la funcția de premier.

„Președinția este un factor de blocaj, în acest moment”, a declarat, luni, prim-vicepreşedintele partidului, Dan Dungaciu, în timp ce senatorul AUR, Petrișor Peiu, a spus că „i-a reproșat” lui Nicușor Dan că „a început cu un atac nedemn la adresa unui partid, nejustificat și ilegitim. I-am reproșat deraierea de la democrație”.

Dan Dungaciu: Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate

„Discuțiile au fost axate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România și nu trebuie să se întâmple în România, adică o formulă în care, practic, democrația nu mai funcționează, din moment ce regulile de funcționare a democrației sunt în afara sistemului democratic. Când cineva din afara unei democrații decide ce trebuie să se întâmple cu o democrație, democrația nu mai funcționează. Asta este marea problemă în România: un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are și nu are voie să participe. Nu încurajează, în niciun caz, normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des.

Din păcate, președintele continuă să-și asume un discurs care nu face decât să perpetueze o stare de violență societală. Suntem în aceeași logică a președințiilor anterioare, în special președinției Băsescu, atunci când violența era legată de spațiul juridic și de războiul intraromân pe aspecte de acest gen. Nu facem decât să continuăm sporirea spiralei violenței, doar că pe alte lucruri. Acum, pe valori, pe viziuni politice, pe abordări politice. România rămâne în acest război, un război care a deprivat-o să se dezvolte și să aibă proiecte pe termen mediu și lung.

(...) N-am reușit să avem un dialog despre cum putem ieși din această criză, pentru că lucrurile, din perspectiva noastră, sunt clare: războiul acesta continuă, că este al Președinției, că este al altora din afara ei sau din afara României, lucrurile acestea nu le știm cu certitudine, dar constatăm că acest război este menținut și va fi continuat. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România, cu un guvern de strânsură, nu va reuși să implementeze evident ceea ce (n.r. fosta coaliție de guvernare) nu a reușit să o facă. Peste un an de zile, ne-am putea întâlni în același loc și să vorbim despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să se construiască.

Lucrurile acestea i le-am spus, de aceea a durat foarte mult conversația noastră. Nu plecăm de acolo cu gândul că Cotroceniul poate să producă soluții pentru România. Din păcate, Președinția, în acest moment, este mai degrabă un factor de blocaj. Și asta nu face decât să sporească tensiunea din societate, pe care Cotroceniul o ignoră. A vorbit doar despre efectele tensiunii, dar nu înseamnă nimic dacă nu te uiți la cauzele care generează aceste tipuri de probleme”, a spus Dan Dungaciu.

De asemenea, Dan Dungaciu a precizat că fondatorul AUR, Marius Lulea, nu mai face parte din partid.

„După știința mea, acesta (n.r. Marius Lulea) nu mai este nici măcar membru AUR”, a declarat Dan Dungaciu la Palatul Cotroceni.

Petrișor Peiu: „I-am reproșat lui Nicușor Dan deraierea de la democrație”

Petrișor Peiu a precizat: „I-am spus domnului președinte, întrebați fiind dacă avem o majoritate, că avem o majoritate pentru alegeri anticipate, o majoritate care se poate verifica. I-am mai spus că trebuie să stopeze degradarea instituției prezidențiale prin rostogolirea unei minciuni în spațiul public: ne-a acuzat că am atentat la stabilitatea financiară a statului, ceea ce nu e cazul, că nu am fost la putere, ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlanic - și i-am explicat care este definiția euroatlantismului României (...), și i-am reproșat că a început cu un atac nedemn la adresa unui partid - nejustificat, ilegitim și l-am somat să aleagă: fie președinte, fie parlament. Sau dacă vrea să fie în același timp și președinte, și parlament, să spună public. Motiv pentru care a fost așa cum mă așteptam: un moment în care i-am reproșat deraierea de la democrație și i-am spus că noi ne simțim obligați să apărăm democrația și regulile fundamentale în această țară”.

Delegația AUR, fără George Simion la Cotroceni

Delegaţia AUR a mers la Cotroceni fără președintele partidului, George Simion. Aceasta a fost condusă de prim-vicepreşedintele partidului Dan Dungaciu, care a participat la consultări alături de Gianina Şerban şi Laurenţiu Plăeşu, vicepreşedinţi ai Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului, şi de liderii grupurilor parlamentare - Mihai Enache şi Petrişor Peiu.

PSD a fost primul partid care a participat, astăzi, la consultări. Următoarea formațiune politică pe care o primește Nicușor Dan, de la ora 15:00, este Partidul Național Liberal (PNL).